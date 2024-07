Vålerenga-børsen: Flere treere

MAGNUS SJØENG - 5: Starter matchen med en solid redning før det er spilt fire minutter. Så slipper han unna med to svake involveringer, før han gjør en ny, god redning like før halvspilt omgang. Deretter spiller han El-Abdellaoui alene gjennom med et glimrende utspark, som burde ha resultert i scoring. Kan ikke lastes for Start-målet.

CHRISTIAN BORCHGREVINK - 3: Jobber hardt i åpningsminuttene når Vålerenga blir presset. Like før pause slår han et meget godt innlegg som treffer Rijks, men i andre omgang blir det en del svake involveringer defensivt. Ut etter 74 minutter.

AARON KIIL OLSEN - 4: Mange støttepasninger hjem til Sjøeng. Gjør en viktig blokkering tidlig etter pause, men er langt ute av posisjon når Start tar ledelsen.

SEBASTIAN JARL - 4: Fremstår god og trygg fra start av i debuten, men faller litt utover i matchen. Har et ugunstig balltap i første omgang, men rydder opp selv og vinner igjen ballen. Blir dratt av på Starts scoring. Viser dog frem kvalitet og autoritet i løpet av sin første VIF-kamp.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD - 5: Er mye involvert på tampen av første omgang når han lurer på bakerste stolpe og kommer seg til to brukbare muligheter. Flere positive tendenser offensivt også etter pause.

HENRIK BJØRDAL - 5: Lugger mye i første omgang for både Bjørdal og resten av midtbanen og angrepet, men med 13 minutter igjen av ordinær tid sørger han for utligning. Sklir Juklerøds innlegg perfekt inn i goalen og starter snuoperasjonen for bortelaget.

FIDEL BRICE AMBINA - 4: Ikke hans beste kamp i VIF-drakta. Slurver en del før pause, og kunne fort ha blitt utvist tidlig i andre omgang. Slipper unna med gult kort. Misbruker også en stor sjanse mot slutten av matchen.

MAGNUS BECH RIISNÆS - 3: Blir godt passet på av Start, og får ikke til altfor mye fremover på banen for VIF. Ut etter 71 minutter.

JONES EL-ABDELLAOUI - 4: Brenner en gigantisk sjanse når han spilles alene gjennom ved halvspilt første omgang. Får også muligheten til å utligne med et drøyt kvarter igjen, men skuddet blir for svakt. Ut etter 90 minutter.

MEES RIJKS - 3: Kommer seg til en brukbar sjanse i feltet før pause, men får ikke ordentlig klem på avslutningen. Ellers ganske anonym i første omgang før han header utenfor etter Borchgrevinks innlegg fra høyre. Ut etter 71 minutter.

DANIEL HÅKANS - 3: Får en helt eventyrlig sjanse på åpent mål rett etter pause, men setter den utrolig nok over tverrliggeren. Veldig anonym i første omgang, og får til lite etter pause. Ut etter 71 minutter.

Carl Lange, Muamer Brajanac, Filip Thorvaldsen, Simen Juklerød og Petter Strand spilte for lite til å bli vurdert.