Tennissifre da Nordstrand herjet med Skeids rekrutter

NORDSTRAND ARENA (Dagsavisen): Selv med en skadeliste seende ut som et vondt år var Nordstrand favoritter mot Sarpsborg 2 sist helg. Men til slutt, etter tolv seriekamper uten tap, kom tapet for Markus Cham og co. 0-1 gjorde at Asker for første gang var forbi Nordstrand på tabelltoppen, etter at de maltrakterte stakkars Mjøndalen 2 dagen etter med 6-0.

At Asker hadde gått forbi på tabelltopp ville Nordstrand gjøre noe med lørdag da Skeid 2 kom på besøk. Og Nordstrand slo kraftig tilbake på hjemmebane med 6-1, de tre spillere scoret to mål hver – Jonas Nysæter, Walid Khris og Adil Zahid.

- Jeg synes vi gjør en god kamp. Vi begynner veldig bra med to raske mål. Selvfølgelig møter vi et ungt lag, men vi opptrer voksent i store deler av kampen. Så er det unødvendig at vi slipper til det ene målet som vi gjør, men vi er fornøyde når vi scorer seks og slipper inn en, sier tomålsscorer Jonas Nysæter.

- Det var deilig å slå tilbake etter sist helg. Tre poeng og tabelltopp igjen er jo greit, selv om det er lenge igjen. Vi må bare jobbe på. Vi har masse folk ute, men det var gøy å teste flere nye spillere, sier trener Markus Cham.

- Gode med ball

- Hva er det som funker bra?

- Vi holder oss til kampplanen. Vi skaper overtall på begge sider offensivt og setter sjansene våre tidlig. De er ikke så rutinerte bakover og det klarer vi å utnytte. Så er vi gode med ball og treffer på pasningene. Det faller litt utover, som er litt naturlig spesielt ettersom vi bytter tre mann i pausen. Men det bølget litt for mye på tampen og jeg er ikke helt fornøyd med avslutningen, sier Cham til Dagsavisen.

Seieren gjør at de blåkledde igjen er serieledere, ett poeng foran Asker. De møter nevnte Sarpsborg 2 mandag. Så får man se hva Sarpsborg-rekruttene sender utpå matta mandag kveld – mot Nordstrand spilte en rekke med A-lagserfaring fra Eliteserien!

- Det var veldig surt og kjipt å tape sist. Det var en kamp vi burde fått mer ut av poengmessig enn det blir. Det er spesielt surt når det er så tett og jevnt i toppen. Vi visste vi kunne møte på Eliteserie-spillere og vi håndterte det godt. De har gode individuelle ferdigheter og var klar over det, men det var en kamp vi burde hatt tre poeng i, sier Nysæter.

- Hva man sender fra A-lag er jo en egen diskusjon, men det veier nok opp likt over en full sesong. Der vi møtte et bra Sarpsborg-lag sist, stilte Skeid svakt nå. Det er bare sånn det er. Hva skal man gjøre, spør Cham retorisk.

Tidlig ledelse og stor keepertabbe

Kampen var bare tre minutter gammel da Nordstrand på oppskriftsmessig vis tok ledelsen. Otman Khris gikk innover i banen og så at det var store huller i forsvaret til Skeid 2. Han spilte ut venstre til Nysæter, som hamret ballen i mål fra kloss hold.

- Vi vinner ball etter høyt press og jeg ender opp med å være fri på bakre. Jeg får ikke det beste treffet, men den lurer seg inn bak keeper, sier Nysæter.

1-0 ble til 2-0 20 sekunder senere etter en gigantisk keepertabbe. Etter avsparket havnet ballen i beina på Skeid-keeper Sebastian Larsen. Han brukte litt for god tid til å skyte ut, så Walid Khris brøt ballbanen og klarerte nærmest ballen i mål. En smått bisarr scoring til 2-0.

Og sannelig sto det ikke 3-0 før 13 minutter var passert! Trygve Solberg Aarstad kom på 18 meter da han flikket ballen gjennom til Khris. Han var iskald alene med keeper og vippet ballen over hodet på Larsen. 3-0!

Nordstrand fortsatte å peise på og gikk opp til 4-0 etter 34 minutter ved Adil Zahid etter et nydelig Nordstrand-angrep. Otman Khris forserte fremover i banen og fikk Berger Kisaruko på overlap ute til høyre. Khris slapp perfekt til Kisaruko, som fant Zahid på 12 meter. Han ventet ut keeper og kunne enkelt legge ballen i mål. 4-0 var også stillingen til pause.

Punkterte tidlig i 2. omgang

Zahid scoret sitt andre for ettermiddagen da han satte inn 5-0 etter 49 minutter. Spissen fikk ball ute til høyre på 15 meter, dro seg inn i banen med noen kroppsfinter og skjøt i en vakker bue over keeper. 5-0!

Nysæter ville ikke være noe dårligere enn sine lagkamerater som hadde scoret to mål hver, og like før timen var spilt hadde også Nordstrands nummer 2 scoret to mål. Vingbacken fikk ball ute til venstre på 15 meter og skjøt hardt langs bakken. Ballen snek seg i mål og da var ydmykelsen komplett.

- Jeg snakket med Adil før 2. omgang om at jeg får mye rom hvis kanten på høyre drar seg inn i banen. Så er jeg alene gjennom og setter den. Det var bedre treff på scoring nummer to. Da traff jeg litt renere, sier Nysæter.

Enkelte trodde kanskje at det kunne bli åtte, ni og ti mål til Nordstrand, men de satte foten på gasspedalen etter 6-0-scoringen, og det var faktisk Skeid 2 som scoret kampens siste mål. Ali Qzabri spilte vegg med Martin Henden og fikk ballen tilbake ved 11-metersmerket. På førstetouchet hamret han ballen i lengste hjørne og fikk pyntet noe på resultatet. Dermed endte det 6-1.

- Det er ikke et lag vi skal slippe inn mot. De har sine spillere, men det var utrolig unødvendig å slippe inn det målet. Det er faktisk en litt sur følelse etter kampen, at vi ikke klarer å holde nullen, men vi får glede oss over at vi scorer seks og har mye bra angrepsfotball til tider, avslutter Nysæter.

---

FAKTA

3. divisjon menn, avdeling 3 lørdag:

Nordstrand - Skeid 2. lag 6-1 (4-0)

Nordstrand Arena: 100 tilskuere.

Mål: 1-0 Jonas Nysæter (5), 2-0 Walid Khris (5), 3-0 Khris (12), 4-0 Adil Zahid (34), 5-0 Zahid (49), 6-0 Nysæter (57), 6-1 Ali Qzaibri (72)

Gule kort: Kristoffer Aarflot, Skeid 2.

Nordstrand: Jonathan Reiersen – Emmanuel Kisaruko, Edvard Vestby, Miran Kuci, Jonas Nysæter – Berger Kisaruko, Thomas Helgheim, Trygve Solberg Aarstad, Otman Khris – Adil Zahid, Walid Khris

Skeid 2: Sebastian Gjerdalen Larsen – Thomas Ekroll, Balder Hanke, Marvin Solheim, Robin Jenssen-Sæter – Brooklyn Jenssen-Sæter, Martin Henden, Aleksander Støa, Kristoffer Aarflot – Leo Luukonen, Ali Qzaibri.

Øvrige resultater lørdag: Frigg - Åssiden 5-2, Bærum - Mjøndalens 2. lag 4-3, Gamle Oslo - Flint 1-2, Ullern - Åskollen 5-1.

---