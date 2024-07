Landslagskompisene som ble trenerkollegaer

Holmlia fått nemlig fått en luke på fire poeng ned til andreplasserte Christiania BK etter en glitrende vårsesong. I det som pleier å være uhyre tette og jevne 4. divisjonsavdelinger, har avdeling 1 skilt seg litt ut i år, der Holmlia står med ni seire og to uavgjorte. Ingenting er avgjort enda, men det ser med andre ord meget lovende ut for de rødkledde.

Og bak den meget gode sesongstarten? To barndomskompiser som senere spilte landslagsfotball for Norge sammen - Adama Diomande og nevnte Aleesami.

Aleesami spilte 31 kamper med flagget på brystet fra 2015 til 2020, mens Diomande fikk elleve kamper fra 2015 til 2017. I ni av kampene var de på banen sammen - mot Estland, Finland, Island, Belgia, Belarus, Tyskland, Aserbajdsjan, San Marino og Tsjekkia, der de begge startet sju av disse.

– Det var ekstra spesielt å spille så mye med Dio. Det er to gutter som har gjort en litt lengre vei enn det unge talenter gjør nå. Vi har hatt en kul reise sammen. Fra å spille sammen som barn og til slutt ende opp på A-landslaget sammen var stort, sier Aleesami.

Holmlia-trener Adama Diomande under kampen mot Manglerud Star i juni. (Even Lübeck)

Spilt mot verdensstjerner sammen

Dermed var de på banen sammen i samtlige 90 minutter mot Tyskland i 2016, som to år tidligere hadde vunnet VM. De kom til Ullevaal med store profiler som Manuel Neuer, Sami Khedira, Toni Kroos, Mesut Özil og Thomas Müller. De spilte også sammen mot Belgia samme år mot stjerner som Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku og Eden Hazard.

– Tyskland var utrolig gode. Jeg måtte jobbe hardt den kampen. Også mot Belgia var det tøft, men det var gode minner begge to. Og spesielt det å ha spilt de kampene med Adama var rått, sier Aleesami.

Haitam Aleesami og Adama Diomande jubler for sistnevntes scoring mot San Marino i 2016. (Vegard Wivestad Grøtt/NTB)

Med andre ord har de opplevd litt av hvert sammen på verdensscenen. Nå er hverdagen en litt annen for de to kompisene. Aleesami kombinerer spill for KFUM med trenerjobb i Holmlia, mens Diomande holder seg i form til han muligens hopper på et nytt utenlandseventyr, samtidig som han er en av flere assistenter til Aleesami i Holmlia.

– Vi er begge opprinnelig Holmlia-gutter. Han er ett år eldre, så vi spilte så mye ikke på lag sammen, men vi spilte mye fotball sammen gjennom hele barndommen. Så har jeg alltid hatt et ønske om å bygge området. Jeg følte det var mangel på kompetanse i klubben for å ta det store steget. Da jeg dro til Nordstrand som ung ville jeg ha et mer seriøst opplegg, og det samme gjorde Dio og (Mohammed) Fellah da de dro til VIF, sier Aleesami og fortsetter:

– Nå er vi inne i vår fjerde sesong og det ser bedre ut enn noen gang. Nå har vi klart å bygge opp et solid A-lag og det er et positivt engasjement rundt det, og det er flere som vil spille for oss. I tillegg har juniorlaget rykket opp fra 2. til 1. divisjon. Vi prøver å bygge klubb.

Storfornøyd med våren

Om de første kampene og vårsesongen sier han:

– Vårsesongen må være den beste starten i 4. divisjon noensinne for klubben. Vi kunne nesten hatt en seier til (ledet 2-0 mot BVH, slapp inn til 2-2 på overtid). Alt i alt har det vært en strålende vårsesong, men det er mange revansjelystne lag. Nå er det nesten to måneders pause, så vi har sagt til gutta at det er opp til dem om de vil rykke opp eller ikke og hvor mye de har holdt seg i form, sier trener Haitam Aleesami.

– Jeg er stolt over hva gutta har levert. Det ser veldig lovende ut, det må jeg si. Målet er opprykk nå. Vi har snakket mye om det, etter å ha vært nær to år på rad. Men vi har elleve kamper igjen og det er elleve finaler, sier han videre.

– Hvordan var det å få med Dio på laget?

– Kjempegøy! Han ville bidra, så vi tok en prat. I utgangspunktet er det meg og to av mine nærmeste kompiser som driver dette. De to holdt på mens jeg var i utlandet. Fra januar kom jeg ordentlig inn i hovedtrenerrollen, mens jeg før det har planlagt økter og tatt videoanalyser online med gutta. Dio har erfaring fra Premier League og fra flere internasjonale ligaer, så det er klart at det løfter produktet vårt.

Ikke lagt opp – helt enda

Dio selv forteller hvordan han kom inn i trenerteamet til klubben:

– Jeg har ikke lagt opp, jeg har kontrakt med Toronto/MLS til desember. Jeg får lønningene mine mens jeg er her hjemme og trener. Så er jeg her for å hjelpe bestekompisen min Haitam. Vi snakket sammen tidligere og har jeg alltid hatt lyst til å være med i trenerteamet, men det passet først nå. Det er kult å være trener. Bedre enn forventet. Jeg er oppvokst med de fleste på laget i nabolaget, så jeg kjenner gruppa godt. Det har vært lett å komme inn i gjengen, sier han.

– Men du skal ikke spille her?

– Nei, nei. Jeg liker gjengen her, men nei, det skal jeg ikke. Jeg håper å finne meg en klubb snart, for jeg har motivasjonen og jeg føler meg i form. Jeg trener på egen hånd og her og der, sier han og ler.

- Betyr mye at de er her

Daglig leder Aram Meradi er storfornøyd med å ha med to så store Holmlia-profiler på laget.

– Det er kjempegøy. De er ekstremt dyktige og de bringer med seg masse erfaring. De hjelper gutta på rett vei. Det er utrolig oppløftende å ha de her. Det er så mange spillere som vil til klubben, og det er kun på grunn av dem.

Begge vil gi tilbake, noe Meradi setter ekstra stor pris på.

– Vi lå an til nedrykk til 5. divisjon før han tok over. Etter det har det vært kun topp 3-plasseringer. Det er Haitams fortjeneste.

– Vi håper på opprykk selvfølgelig. Det hadde vært et stort løft for Søndre Nordstrand, så det hadde hjulpet veldig å få et lag opp. De koster oss kun noen klær, for ellers er det frivillig. De bruker all fritid på dette her. Haitam sitter flere timer og analyserer motstandere og våre egne spillere, mens Dio bruker mye tid en til en med spillerne. De utfyller hverandre godt.