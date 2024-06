Vålerenga signerer midtbanespiller permanent: – Klubben er som en familie

VALLE (Dagsavisen): Etter åttemålsseieren mot Sandnes Ulf søndag, la ikke Ambina skjul på at han ønsket å bli værende i VIF.

– Jeg ønsker å bli her. Jeg er så glad for å være her og vil selvsagt bli her. Kanskje jeg kan være her i tre-fire år. Klubben er som en familie for meg, sa Ambina til Dagsavisen.

Midtbanespilleren var i utgangspunktet på lån fra sørafrikanske Cape Town City FC, men Vålerenga benytter seg nå av opsjonsavtalen. Mandag ettermiddag bekrefter klubben at Ambina har signert en kontrakt på tre og et halvt år.

– Jeg er utrolig stolt for at jeg får anledningen til å gi alt for denne klubben. Jeg følte meg hjemme fra første dag, og har blitt fantastisk godt mottatt, sier Ambina til VIF.

Tidligere i juni fortalte sportssjef Joacim Jonsson at VIF jobbet for å hente kameruneren permanent.

– Brice har vært en topp prioritering hele veien, og jeg er veldig glad for at vi klarte å løse det. Han har vokst inn i rollen på midtbanen, og komplementerer de andre på en forbilledlig måte, sier han til klubbens hjemmesider mandag.

