Tvedten-magi og straffedrama for Vålerenga – slo Rosenborg 2-1 i toppkampen

Det gir VIF en liten luke på tabelltoppen. Blåtrøyene er tre poeng foran gullrivalen etter å ha dominert lørdagens storkamp på Lerkendal stadion.

Det var imidlertid ikke gitt at det skulle gå slik. Den 17 år gamle RBK-innbytteren Frøya Dorsin viste enorm vilje og kriget inn 1-1 med hodet kvarteret før slutt.

Dermed så hun ut til å straffe Vålerengas ineffektivitet foran vertenes mål. Men Thorsnes steg fram da Ylinn Tennebø ble felt i RBK-boksen og scoret sikkert.

Som for å poengtere ordtaket om at «de gamle er eldst», feiret hun målet ved å halte seg bortover med et bredt glis om munnen.

Karina Sævik hadde scoret VIFs forløsende 1-0 like før pause. Det skjedde da Olaug Tvedten åpnet Rosenborg-forsvaret med en kunstpasning med hælen og satte Sævik opp alene med keeper.

Toppserien kvinner søndag:

Rosenborg - Vålerenga 1-2 (0-1)

Lerkendal stadion: 2862 tilskuere.

Mål: 0-1 Karina Sævik (45), 1-1 Frøya Brennskag-Dorsin (81), 1-2 Elise Thorsnes (90 straffe).

Dommer: Sarah Fatemeh Zangeneh, Kongsberg.

