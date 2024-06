Håkans forklarer Stockholm-besøket: – Ikke intensjonen min

VALLE (Dagsavisen): Svenske Expressen koblet Daniel Håkans’ fysio-besøk i Stockholm med interessen fra Hammarby. Kantspilleren forsikrer om at turen ikke var et forsøk på å komme seg bort fra Vålerenga.

Vålerengas lynving har slitt med en skade den perioden, men var tilbake i troppen mot Egersund og fikk en drøy halvtime på banen i søndagens bortekamp som endte 1-1.

Sist Håkans var i aksjon for VIF var hjemmekampen mot Bryne 4. mai.

– Det har vært surt. Jeg pådro meg en skade og var ute i over en måned. Det er fint å være tilbake nå, og forhåpentligvis kan jeg hjelpe laget enda mer, sier Håkans til Dagsavisen.

– Det var en lyskeskade?

– Noe sånt. Det er litt merkelig, men vi trenger ikke gå inn på det. Det er under kontroll nå, så.

Finnen forteller at han fått behandling flere steder for å bli klar igjen raskest mulig.

– Det er en slags overbelastningsskade, vil jeg si. Jeg har prøvd alle typer behandlinger for å få det klart så raskt som mulig. Jeg har prøvd alt.

Les alt om Vålerenga her!

Stockholm-besøk

Blant stedene han fikk behandling var i Stockholm.

– Vi hadde bortekamp mot Ranheim, og i stedet for at jeg var her hjemme dro jeg til en fysioterapeut der og fikk ekstra behandling i tre dager. Da laget var tilbake fra Trondheim, var jeg tilbake også. Jeg har prøvd å få all den hjelpen jeg kunne få.

Svenske Expressen fikk med seg Håkans’ Stockholm-besøk da han dukket opp på tribunen før kampen mellom Djurgården og Hammarby 2. juni. Samme avis har tidligere omtalt at nettopp Hammarby har vært interessert i VIF-spilleren.

– Det var Stockholm-derby mens jeg var der ... jeg liker fotball og derby. Så jeg fikk tak i billetter og dro på kampen, og så så de meg der. De fant et rykte fra tidligere som det kanskje ikke behøver å ligge noe i heller.

[ VIF-profilen: – Har vært ekstremt tungt mentalt ]

– Ikke intensjonen min

– Men de kobler det sammen, og så ville de ha et sitat om hvorfor jeg satt der. Da sa jeg at jeg var der hos en fysioterapeut, og så spurte de om klubben, fortsetter Håkans.

Håkans svarte ja på spørsmål om han syntes Hammarby var en interessant klubb, men understreket at han ikke hadde vært i kontakt med “Bajen”.

– Jeg svarte bare saklig og at som mange andre synes, så er det en stor og interessant klubb. Jeg utelukker ingenting, men det ble kanskje tolket som om jeg forsøkte å komme meg bort. Det var ikke intensjonen min, så det beklager jeg.

– Fokuset mitt har bare vært å komme tilbake fra skade og hjelpe Vålerenga. Forhåpentligvis kan jeg gjøre det nå, fortsetter 23-åringen.

[ Ny spiss til Vålerenga ]

Usikker fremtid

Tidligere har Håkans vært åpen om at å spille i Obosligaen ikke er ideelt når han konkurrerer om en plass på det finske landslaget.

– Er det aktuelt å forlate Vålerenga i sommer?

– Jeg har ingen anelse. Akkurat nå forholder jeg til kontrakten, og den er her. Jeg utelukker ikke å bli her, jeg utelukker ikke at noe kanskje kan dukke opp. Men jeg vet ikke, helt ærlig, svarer han.

Uten den finske vingen på banen har VIF nå spilt fem strake kamper uten tap (fire seirer og én uavgjort). I tillegg har Jones El-Abdellaoui levert sterkt i Håkans’ posisjon på høyrekanten.

– Det er veldig kult. Jeg liker ham og det er bare bra at han har fått scoret noen mål. Nå er det bare et positivt tegn for trenerne som kan vurdere hvem som skal starte kampen og hvem som skal komme inn for å heve nivået når den andre blir sliten, sier Håkans.

– Om jeg starter eller er på benken, så kommer jeg forhåpentligvis inn og bidrar med det jeg kan, sier han.

Vålerenga spiller sin siste kamp før ferien mot Sandnes Ulf på Intility Arena søndag. Et Sandnes Ulf som ennå ikke har vunnet på bortebane i år.

[ Perlescoring til tross: Vålerengas seiersrekke stoppet i Egersund ]