3. divisjon: Frigg og Ready i seiersstim, Nordstrand ubeseiret

Mens eliteseriefotballen er satt på vent i drøye to uker til som følge av EM, ruller breddeballen som aldri før. Og som alltid var det en full helg med 3. divisjonsfotball, der vi starter – som alltid – med den virkelige Trikkeligaen, også kalt Norsk Tipping-ligaen, avdeling 3.

Les også: Sesongens ellevte tap for VIF-rekruttene

Avdeling 3

ÅSSIDEN – OPPSAL 0–5 (0-1): Oppsal kom til oppgjøret mot Åssiden uten sine to faste midtstoppere i Kalle Roba og Musa Sanyang, men det hadde lite å si. De valset over et meget svakt Åssiden-lag og vant hele 5–0 – og slapp nesten ikke til en sjanse med et nykomponert forsvar! Høyreback Emil Horn stanget gjestene i føringen etter bare fire minutter, før 2–0 kom etter timen spilt da Ebrima Jammeh satte inn en retur fra 15–16 meter, etter et vedvarende Oppsal-press. Vondt gikk til verre for Åssiden på tampen, for fra minutt 85 til 90 scoret Oppsal hele tre ganger. Først ved Matarr Sarr, som kom på et løp fra egen halvdel og fikk ballen på 16 meter. Han skjøt ballen under Åssiden-keeperen og i mål. 0–4 var signert Adam Barrar, men der skal Jammeh ha mye av æren. Han fikk ballen på fire-fem meter og kjørte en nydelig dragning før han slapp til Barrar, som i sin debut pirket ballen i åpent mål fra én meter. Ydmykelsen ble komplett på overtid da Mathias Øfsti Bråten utnyttet en forsvarstabbe og skrudde ballen i lengste hjørne fra ti meter. Oppsal tok med det sin andre seier på rad og har fått en luke på ni poeng ned til nedrykk, en det ser ut til å bli nok en sesong i ingenmannsland i 3. divisjon for Oppsal.

SARPSBORG 2. LAG – FRIGG 0–2 (0-0): Sarpsborg 2 har imponert stort i år og sto med fem strake seirer før lørdagens kamp mot Frigg, men de kom kjapt ned på jorda igjen da Oslo-laget kom på besøk. Dette var ingen fyrverkeri av en kamp, men Frigg fortsetter å være bunnsolide defensivt etter den merkelige seriestarten der de slapp inn seks mot Asker, fire mot Nordstrand og tre mot Gamle Oslo. Etter 13 innslupne på de første tre har de bare sluppet inn tre mål på de neste åtte kampene. Det er nesten for godt til å være sant! Men det er sant, og sant er det også at de vant sin åttende kamp på rad lørdag. Og kampen ble avgjort i løpet av de første 23 minuttene. Øyvind Heia scoret i sin andre kamp på rad da han dukket opp på første stolpe etter en corner og banket ballen i mål etter kvarteret. Drøye ti minutter senere scoret Ulrik Ferrer for andre gang på rad. Frigg fikk frispark på 17 meter, helt ved dødlinja, og en innøvd variant gjorde at Ferrer møtte på første stolpe og hamret ballen i nærmeste hjørne. Flere mål ble det ikke, Frigg vant 2–0 og er bare tre poeng bak serieleder Nordstrand.

SKEID 2. LAG – ULLERN 2–3 (0-2): To dager på rad ble det altså målfest på Nordre Åsen. Dagen etter at det endte 2–2 mellom Skeid og Grorud, fikk vi fem mål mellom Skeid 2 og Ullern. Bendik Foss Evensen åpnet scoringsballet etter 23 minutter da han fikk ball på 14 meter. Han kjørte en enkel skuddfinte som dro av en Skeid-forsvarer før han banket ballen i lengste hjørne. Ullern økte til 2–0 ved Matias Victorio minuttet før pause, etter en rekke store Skeid-sjanser. Kanten fikk ballen på 45 meter og dro seg inn i boks. Han skjøt fra 20 meter, og to sekunder senere lå ballen i krysset på utsøkt vis! 0–2 ble til 0–3 da Jonathan Aarenes ble spilt gjennom og fikk en hel banehalvdel å løpe på etter en nydelig pasning fra Foss Evensen. Aarenes burde nok slått inn til Victorio, som var helt åpen på bakerste, men er unnskyldt siden skuddet gikk i mål. Skeid 2 scoret to mål på tampen ved Leon Dahlstrøm og Ali Salam Qzaibri, den siste kom på overtid. Ullern tok dermed tre nye poeng og har tatt sju poeng på de tre siste kampene, som gjør at de nå har 14 poeng på en 9. plass. Skeid 2 fortsetter å slite og er stadig under streken, stadig med fem poeng.

Les også: Rise raste etter Skeid - Grorud: - Vi er for feige

KFUM 2. LAG – NORDSTRAND 0–1 (0-0): Det ble en tam og kjedelig kamp på Ekeberg lørdag mellom et sterkt KFUM 2-lag og serieleder Nordstrand. Det var et gledelig gjensyn med Obilor Okeke for hjemmelaget, som fikk sine første minutter i år etter at han skadet seg før årets sesong. Reda Chikh ble kampens eneste målscorer etter 65 minutter. Nordstrand spilte seg fint ut bakfra og fikk store rom å kontre i da ballen til slutt endte hos Chikh. Han dro seg inn i boksen til KFUM og skjøt der han kom fra. Skuddet var ikke særlig sterkt, men godt plassert og dermed sto det 1–0 til gjestene, som stadig klarer seg godt offensivt uten sin toppscorer Oliver Midtgård. KFUM presset på for scoring på tampen, men Nordstrand holdt unna og er fortsatt ubeseiret i årets 3. divisjon. Det er sterkt! De topper stadig 3. divisjon avdeling 3 og ligger fortsatt poenget foran Asker når fire runder gjenstår før en måneds sommerferie.

MJØNDALEN 2. LAG – GAMLE OSLO 2–3 (2-2): Det ble målfest og mange vakre scoringer da dumpekandidat Mjøndalen 2 tok imot Gamle Oslo i solskinnet på Consto Arena mandag kveld. Det så ut til å bli storseier for Gamle Oslo da de tok ledelsen 2–0 tidlig, men den gang ei. MIF 2 burde scoret tre, fire og fem mål den siste halvtimen, men Gamle Oslo klarte å holde unna og vant igjen. Den første omgangen ble målrik med fire mål – Gamle Oslo tok ledelsen etter åtte minutter da MIF 2 surret bort ballen på egen halvdel. Severin Sørlie plukket opp og serverte Christiaan Wielens på åpent mål. Han takket og bukket og banket kula i åpent mål fra ti meter. 2–0 kom etter en grusom keepertabbe da MIF-keeperen sparket ballen rett i brystet på Sørlie. Han dro iskaldt av målvakten og banket ballen opp i nettaket. Da tenkte mange at det kom til å bli 5-0, 6-0, 7-0, men det var MIF 2 som scoret de to neste målene. Birhat Niwar fikk stå helt alene på 14 meter og pirke inn 1-2, mens Magnus Bjørnstad banket ballen i mål på volley til 2-2, som også var stillingen til pause. Men Sørlie ordnet seier – etter timen kom han alene med keeper og chippet iskaldt ballen over MIF-keeperen til 3–2. MIF hadde som nevnt et par eventyrlige muligheter til å utligne, men redninger på strek og oppofrende forsvarsspill sørget for 3-2-seier til Gamle Oslo. De er fortsatt på 4. plass, nå med 23 poeng og bare med Nordstrand og Asker foran seg.

Øvrige kamper: Flint – Bærum 0-1, Åskollen – Asker 3–4.

Tabelltoppen: Nordstrand 27, Asker 26, Frigg 24, Gamle Oslo 23, Bærum 20.

Les også: Kjelsås-spilleren tok affære etter homohets

Avdeling 5

LOKOMOTIV OSLO – FU/VO 2–0 (0-0): Etter den kruttsterke 2-0-seieren over Træff 20. mai, tapte Lokomotiv Oslo tre kamper på rad og nærmest ga Træff opprykket. Lørdag vant de endelig igjen da de slo Fu/Vo 2–0 på Frogner stadion. Vi måtte vente helt til halvspilt 2. omgang for å få kampens første scoring, og den var det Noah Bech Hermansen som sto for. Vemund Wøien ble meid ned i boks og fikk straffe som Hermansen banket midt i mål. Fem minutter før slutt punkterte Preben Åsland kampen med sin vakre scoring – han dro seg inn i banen og plasserte ballen lekkert i lengste hjørne. Seieren var altså lagets første på en måned og de er à poeng med tre andre lag i avdelingen med 20 poeng.

MOLDE 2. LAG – READY 0–3 (0-3): I helgult tok Ready sin fjerde seier på rad og deres sjette for sesongen da de slo Moldes rekrutter 3–0 etter tre scoringer den siste halvtimen. Men de burde ledet kampen lenge før det. Ernst Åbrandt åpnet scoringsballet etter timen spilt da han banket en retur via tverrliggeren og i mål. Det så ut som det var på håret, men dommerne godkjente scoringen og utløste elleville jubelscener ho Ready. 1–0 ble til 2–0 to minutter senere da Mathias Ebbesen var på rett plass til rett tid etter en corner og bredsidet ballen i mål fra bakerste stolpe. Fredrik Finnøy scoret kampens siste mål etter en retur da han kriget ballen i mål fra kloss hold. Seieren gjør at Ready er oppe på 3. plass, men det er ganske utrolig – fire lag har 20 poeng – og alle har +9 i målforskjell! Ready er best av disse fire lagene siden de har scoret flest mål (26).

Øvrige resultater: Lørenskog – Gjelleråsen 3-2, Spjelkavik – Træff 1-2, Bjørkelangen – Kristiansunds 2. lag 3-1, Hødd 2. lag – Skjetten 1-4, Skedsmo – Aalesunds 2. lag 3–0.

Tabelltoppen: Træff 28, Aalesund 2. lag 22, Ready 20, Skjetten 20, Lokomotiv Oslo 20, Bjørkelangen 20.

Les også: Hør podkasten Trikkeligaen

---

FAKTA

12. serierunde spilles slik:

AVDELING 3:

Fredag 21. juni: 19.00: Bærum – Åssiden.

Lørdag 22. juni: 14.00: Gamle Oslo – Sarpsborg 2. lag, Asker – Flint, 15.00: Frigg – KFUM Oslo 2. lag, Nordstrand-Åskollen.

Søndag 23. juni: 15.00: Oppsal – Skeid 2. lag.

Mandag 24. juni: 18.00: Ullern – Mjøndalen 2. lag.

AVDELING 5:

Torsdag 20. juni: 18.30: Skjetten – Lokomotiv Oslo.

Lørdag 22. juni: 15.00: Ready – Spjelkavik.

---