Lyn-kapteinen med stor tabbe da Sogndal vant på Bislett

BISLETT STADION (Dagsavisen): Lyns kaptein skjermet ballen da Sogndals stjernespiller Edmund Baidoo jaget like bak ham i 16-meteren. Sistnevnte fikk et touch på kula i feltet og var plutselig forbi Sell og én-mot-én med keeper Alexander Pedersen.

Etter glippen fra Lyn-kapteinen gjorde Sogndal-vingen ingen feil, og Sogndal gikk opp til 2-1 åtte minutter før pause. Scoringen skulle vise seg å bli helt avgjørende da vertene aldri maktet å slå tilbake i andre omgang.

Dermed gikk Lyn på sitt første hjemmetap denne sesongen.

Men det startet godt for hjemmelaget.

Lyn fikk en drømmestart og kom klart best i gang i åpningsminuttene. Det skulle heller ikke ta mer enn 14 minutter før Lyn-vingen Anders Bjørntvedt Olsen satte inn ledermålet med en glimrende avslutning utenfor 16-meteren.

Mathias Johansen nådde en pasning i bakrom, holdt på den og ventet på lagkameraten. Bjørntvedt Olsen la ballen til rette og hamret inn scoringen i det nærmeste hjørnet.

Da kunne både han og Lyn-fansen smile bredt:

Anders Bjørntvedt Olsen har akkurat sendt Lyn i ledelsen mot Sogndal på Bislett. (Jonas Bucher)

Men gleden ble kortvarig. For bare fem minutter senere headet gjestenes Felix Eriksson inn utligningen etter et godt Sogndal-angrep og et presist innlegg fra juvelen Baidoo.

Sistnevnte presset frem 2-1-målet etter duellen med Sell 20 minutter senere, og Sogndal holdt ledelsen ut kampen til tross for et stort Lyn-press utover i andreomgangen.

Sogndal går dermed forbi Lyn på tabellen. Lyn ligger på åttendeplass etter søndagens tap.