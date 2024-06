Rislaa før møtet med gamleklubben: – Vi skal ha fokus på oss, og la de løpe som idioter imellom

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Vilde Rislaa var i mange år en del av Grorud. Hun trente aldersbestemte lag, og jobbet tett med mannen som nå er Groruds hovedtrener, Andreas Alrek. Fredag møtes de for første gang, i en seriekamp, som leder for hvert sitt lag. Vilde Rislaas Skeid, mot Andreas Alreks Grorud kan bli en minneverdig fotballkamp, med masse følelser.

Skeid er attpåtil serieleder i sin 2. divisjonsavdeling. Sesongen for Oslofotballens første kvinnelige topptrener har vært en suksess.

– Det kan smelle, sier Vilde Rislaa til Dagsavisen, når vi møter henne på kontoret – to dager før kampen.

Grorud ti poeng bak

Med en fortid fra Grorud vet hun godt hva som venter på fredag. Det er også venta flere busser fra Grorud med supportere, når serieleder Skeid, tar imot Grorud, som ligger på 8. plass – ti poeng bak Skeid, som har vunnet sine fem siste kamper.

Alt ligger til rette for at det kan bli et ordentlig kok på Nordre Åsen, fredag klokka 18.00.

Rislaa vet selvsagt godt hva som venter.

– Vi må evne å holde roen i jaget deres, og spille på våre styrker – ha fokus på oss, og la de løpe som noen idioter mellom oss, forteller hun.

– For de kommer til å løpe i 90 minutter, de kommer til å prøve å krige den inn i 90 minutter, og de kommer til å skrike “deilig” fra benken hver gang de vinner ballen. Det veit jeg at kommer. Hvis det ikke kommer, da kjenner jeg ikke gjengen igjen, legger hun til.

Når vi møter henne sitter hun på kontoret på Nordre Åsen, sammen med resten av trenerteamet, og jobber med hvordan gamleklubben skal knekkes. Det sier seg nærmest selv at det er vanskelig å overraske en trener hun har jobba så tett sammen med, men lover at hun har noen overraskelser i ermet.

Saken fortsetter under bildet.

Skeid-trener Vilde Rislaa er spent før møtet med gamleklubben Grorud på fredag. Her fra onsdagens trening. (Haakon Thon)

– Vi har vel alltid trodd at vi kom til å jobbe sammen

De to trenerne kjenner hverandre svært godt. Skrur vi tida noen år tilbake trente Vilde Rislaas Grorud yngre talenter (U14-15), mens Alrek hadde ansvaret for juniorlaget. Selv om de ikke jobba direkte med hverandre, var de veldig tette. Etter hvert tok Alrek over Groruds 2. lag, der Rislaa var veldig delaktig, blant annet som stedfortreder for Alrek i noen kamper han ikke fikk vært med på.

– Man var jo tett knytta til hverandre. Vi har vel alltid trodd at vi kom til å jobbe sammen, og begge har vært innforstått med at det er han som er hovedtrener, og jeg som er assistent, men det har aldri blitt noe av, sier hun, og fortsetter:

– Han har alltid vært over meg i hierarkiet i Grorud, så det er litt spesielt å skulle stå ved siden av hverandre. Jeg tror han også syns det er litt spesielt at jeg skal lede laget som står ved siden av. Vi har ikke snakka sammen denne uka, vi har ikke det.

– Slik som ting ble, er du kanskje glad for at det aldri ble dere to i Grorud?

– Jeg kunne jo ikke fått noe bedre løsning enn det jeg fikk. Så jeg tror han har veldig lyst til å slå oss, ikke bare fordi de skal spille mot “jævla Skeid”, som de sier oppe i Grorud, men fordi det er jeg som står der også, innrømmer hun.

Saken fortsetter under bildet.

Grorud-trener Andreas Alrek, og Skeid-trener Vilde Rislaa hadde kanskje ikke sett for seg at de skulle møtes med hver sin klubb så tidlig. Tanken var i langt større grad retta mot å jobbe sammen, enn mot hverandre i mange år. (Pål Karstensen)

Mye følelser

Vilde Rislaa lærte i sin tid i Grorud at Skeid var det viktigste laget å slå. Etter overgangen til rivalen, har hun følt at hatet ikke går like sterkt begge veier. Men det finnes, og Rislaa er spent på energien i kampen.

– Jeg trodde jo oppriktig at det hatet gikk begge veier, men det går bare én vei. Jeg fikk jo sjokk. Men det hatet er jo der ennå, og når du har fem tidligere Skeid-spillere i Grorud sin startellever, så tror jeg det bygger seg litt ekstra opp, og så har du Alrek som kjenner meg så godt, da tipper jeg det bygger seg enda litt mer opp. Så jeg er spent på energien, forteller hun med et smil.

Av Grorud-spillere som tidligere har spilt i Skeid finner vi blant andre Moa Mahnin, Hayder Altai, Lars Martin Kvarekvål, Mats Andersen, og Yasir Sa’Ad. I Skeid finnes både Torje Naustdal, og Hassan Yusuf, som tidligere har spilt for Grorud.

I denne ukas episode av vår podkast om Oslo-fotball, Trikkeligaen, var Sa’Ad gjest, og han kunne bekrefte at det var folk i Skeid han virkelig ikke likte.

Det er med andre ord skyhøy tenning. I begge leire.

For det er ikke sånn at Vilde Rislaas spillere ikke føler det litt på samme måte. Sjefen selv er imidlertid forsiktig med å fyre opp sine gamle venner fra dalen.

– Noen av gutta har sagt; “kan ikke du gå ut og melde litt på Grorud da?”, forteller hun, og fortsetter:

– Men jeg vinner jo ikke noe på det. Jeg hadde noen fine år der, og når det er kamp så er det kamp, og jeg skal gjøre alt for at vi vinner, men jeg har ikke noe vondt å si om verken Alrek, eller hva de driver med der oppe. Så kjedelig er jeg.

Saken fortsetter under bildet.

Skeid-trener Vilde Rislaa under bortekampen mot Vålerenga 2. (Vidar Ruud)

Ble forma i Grorud

Hun vet godt at å fyre opp Grorud, er bensin for den gjengen. Og i bunn og grunn har hun ikke veldig mye vondt å si om sine gamle venner.

– Jeg har tilbrakt en tredjedel av livet mitt – hele mitt voksende liv – i Grorud. Det er der jeg har blitt forma som den treneren jeg er. Så jeg har ikke noe vondt å si om klubben, men jeg unner de jo ikke seieren nå, for jeg har det kjempeflott, og fantastisk i Skeid – jeg trodde aldri jeg kunne få det så fint et annet sted. Det var det beste for meg, selv om jeg ikke trodde det da, men jeg ser jo at jeg har vokst på å bevege meg videre, legger hun til.

Saken fortsetter under bildet.

Vilde Rislaa og Groruds grand old man, Richard Pedersen jobba sammen i mange år. Fredag står de på hver sin side. (Reidar Sollie)

Når to trenere, som har jobba så mye sammen møtes, er det selvfølgelig vanskelig å si hvem som har fordel av det. Sannsynligvis jevner det seg ut. Svaret får vi på fredag.

– Hva er planen?

– Ifølge Alrek spiller vi jo Grorud-fotball, så vi skal vel nøyaktig det samme som de da, smiler hun.

– Hva er det da?

– Vi veit at Grorud er et godt fotballag på sine høye topper, men så har de også dype daler. Vi har prøvd å se på hva det er som gjør at de varierer så i prestasjon. Er det noen taktiske grep vi kan gjøre for å få kampbildet vi ønsker, fremfor å spille på deres styrker.

– Har du funnet noen svar?

– Jeg tror jeg har et godt bilde av hva Grorud er. Selv om ikke jeg kjenner alle spillerne som er der nå, så kjenner jeg Alrek, og prinsippene de jobber ut ifra. Jeg tenker det at det skal være store muligheter, sier hun, og fortsetter:

– Vi leder jo med ti poeng, så vi har jo prestert jevnere. Kampene mot Grorud lever alltid sitt eget liv uansett hvordan du vrir og vender på det. De kan ha en dag der alt klaffer, og vi kan ha en dag der vi treffer med alt, eller det kan bli en stillingskrig hvor begge lag tar, og føler på hverandre. Da blir det fort en 1-0-kamp som vi hadde mot Kjelsås.

– Forskjellig lederstil

Vi prøver også å få Rislaa til å gi oss en analyse av hvor hun og Alrek skiller seg som trenere. Hun poengterer at de nok er ganske like, men noen forskjeller er det.

– Jeg tror vi har litt forskjellig lederstil. Jeg liker å inkludere spillergruppa. Jeg har et kapteinsteam, og en ledergruppe under kapteinsteamet igjen, hvor de har tydelige oppgaver knytta til treninger og kamper. I flere kamper har for eksempel Ulrik Næss vært sjef for presset vårt, og da er det han jeg går i dialog med om akkurat det, sier hun, og fortsetter:

– Nå er det jo ikke det at Alrek ikke inkluderer, men han har nok et litt tøffere ytre enn det jeg har. Så inngangen vår er nok litt forskjellig der. Samtidig opplever jeg at begge er gode med mennesker, det er en likhet, men den største forskjellen er hvordan vi inkluderer.

Saken fortsetter under bildet.

Det var god stemning på Skeids trening onsdag. - Dere burde komme hit, og følge oss en dag. Her skjer det så mye rart, sier Rislaa. Hun viser også etter hvert fram en splitter ny fløyte. Med tabelltopp, og fem strake seire kan man trygt si at alt går på skinner på Nordre Åsen om dagen. (Haakon Thon)

Advarer mot Groruds høye press

En av styrkene Rislaa peker seg ut på banen, hos Alreks Grorud, er det høye presset deres. Skeid har så langt denne sesongen gjerne spilt seg ut fra forsvaret med ballen. Det kan med andre ord passe Grorud godt. Rislaa har i hvert fall ikke tenkt til å ta veldig mye hensyn.

– Vi kommer ikke til å vike så mye ved våre prinsipper. Det handler om justeringer for å spille av det høye presset deres.

– For du kommer ikke til å spille kula over det høye presset, eller?

– Vi får se da, ler hun med et lurt smil.

– Vi er vel begge ganske fleksible. Grorud slår jo for eksempel mer langt enn tidligere. Jeg er også veldig opptatt av å ta de rommene som er, hvorfor frispille hvis man kan gå langt? Samtidig har vi følt at vi har hatt et overtak med å frispille, avslutter hun.

Kampen mellom Skeid og Grorud spilles på Nordre Åsen, fredag klokka 18.00.

