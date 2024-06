Høy temperatur da Vålerenga herjet med Moss

VALLE (Dagsavisen): Lynvingen hadde store rom å løpe i etter at han driblet en Moss-spiller på vei fremover etter pause på stillingen 1-0. Ian Hoffmann var altfor sent ute da han forsøkte å hindre VIF-kontringen og felle El-Abdellaoui med sin sklitakling ved midtstreken.

– Det finnes jo faktisk hjemmel til å gi et enda mørkere kort enn det gule, slik jeg vurderer det. Han har ingen hensikt i å ta ballen, kommenterte TV 2s Petter Bø Tosterud.

Det kokte både på VIFs trenerbenk og på banen. El-Abdellaouis lagkamerater likte Hoffmanns manøver svært dårlig, og det ble tumulter rett foran fjerdedommeren og VIF-benken. Misnøyen var spesielt tydelig hos Vålerenga Magnus Bech Riisnæs, som var oppe med hånden i ansiktet på Moss’ Ilir Kukleci.

Det hele endte med gult kort til både Hoffmann, Kukleci og Riisnæs. Og det kunne se ut som om Vålerenga fikk en ordentlig energiboost av tumultene.

VIF herjet

For bare to og et halvt minutt etter Hoffmanns takling økte Ola Kamara ledelsen for Vålerenga da han dukket opp på rett plass til rett tid i Moss’ 16-meter. Det var spissens tredje scoring på de siste to matchene.

Det tok av på VIF-tribunen “Østblokka”, og hjemmefansen skulle få mer å juble for.

90 sekunder senere lå ballen i nettet igjen. Denne gangen etter at Henrik Bjørdal vant igjen ballen for VIF i Moss-feltet og fant Mees Rijks. Nederlenderen hamret inn 3-0 for vertene, og VIF hadde scoret to mål på under to minutter.

Bortelaget reduserte like etterpå ved Ian Hoffmann, men dette skulle bli Vålerengas kveld.

Bjørdal vant ballen igjen på gjestenes halvdel før Kamara overtok utenfor 16-meteren. VIF-spissen spilte videre til El-Abdellaoui i feltet, som prikket inn vertenes fjerde for kvelden.

Og på overtid satte innbytter Filip Erik Thorvaldsen sitt første mål og sørget for at Vålerengas kjempeomgang endte med hele fire scoringer.

Kurd Rønnings første

I første omgang var det Adrian Kurd Rønning som sørget for at VIF gikk til pause med ledelsen. 18-åringen hadde kommet inn tidlig i omgangen etter at Petter Strand måtte ut med en skade. Unggutten brukte under ti minutter på å benytte muligheten med sitt første Vålerenga-mål.

Jones El-Abdellaoui slurvet med en avslutning etter en corner, men ballen endte perfekt foran Kurd Rønning som dunket inn 1-0 via en Moss-spiller.

18-åringen fikk en ordentlig drømmekveld, og toppet den med målgivende pasning på Thorvaldsens 5-1-scoring på overtid.

Seieren er Vålerengas fjerde strake i Obosligaen. VIF ligger på andreplass bak Kongsvinger på topp.