Kjelsås snudde og vant – men mistet serieledelsen til rivalen

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Snuoperasjonen og tre nye poeng gjør at Kjelsås holder med det følge med Skeid i toppen. Skeid banket Eidsvold Turn med tennissifre 6-1 en time før Kjelsås var ferdig, men de blåkledde fra Grefsen fulgte opp med å ta tre viktige poeng. Ettersom Strindheim ble knust av Strømmen lørdag, har de to Oslo-lagene fått luke ned til konkurrentene.

Begge lag står med 22 poeng, men Skeid leder nå serien med bedre målforskjell etter å ha hentet inn fem mål. Skeid har +13 med 20-7, Kjelsås +11 med 21-10. Ned til tredjeplasserte Strindheim er det nå fire poeng etter ni kamper.

– Vi nyter at vi har plukket mye poeng og er med i toppen, men vi fikk en veldig påminnelse om at hver eneste kamp er knallhard for oss. Jeg føler ikke vi har gjort vårt beste i år så langt, så vi må huske på det og, sier Kjelsås-trener Eivind Kampen.

– At Skeid har gått forbi oss på tabellen tenker jeg ikke noe særlig over. Som du så her nå har vi mer enn nok med oss selv. Men for Oslo-fotballen er det moro at lag fra området er med i toppen, så absolutt, sier Kampen.

Full av lovord om matchvinneren

Om matchvinner Olafsen sier Kampen:

– Jeg har sagt det til Simen, at han spiller sitt livs fotball om dagen. Det er veldig gøy å se. Også er det kult at han fortsatt tar steg og utvikler seg. Jeg er veldig imponert over det han driver med om dagen.

Olafsen selv scoret trettende mål på 193 kamper i norsk fotball, ifølge forbundet sine sider. Matchvinnerscoringen var hans tredje i Kjelsås-drakta.

– Jeg kan ikke huske sist jeg ble matchvinner. Jeg har scoret noen mål, men ikke blitt matchvinner. Feiringen bar vel preg av at jeg ikke helt vet hva jeg skal gjøre når jeg scorer, så der må jeg bli bedre. Det var mye adrenalin som skulle ut, sier stopperen og ler.

– Jeg sa til Øby gjennom hele kampen at de var svake på markeringsspillet i boks. Så fikk jeg den ene muligheten jeg trengte og da satt den i mål. Utrolig deilig, sier Olafsen.

Han var ikke fornøyd med kampen, tross tre poeng og snuoperasjon.

– Det er en veldig svak prestasjon av oss. I 1. omgang ser det ut som om samtlige har solstikk. Men vi har mentalitet, vi samler oss i pausen og tar tak. Jeg synes det viser karakter å snu det. Så kan jo alle slå alle, avdelingen er jevn og det er fortsatt mange kamper igjen. Det er gøy at Skeid og Kjelsås er i toppen. Mange vil ta opp hansken etter KFUM og Vålerenga, og det er gode muligheter for Kjelsås i år, så det blir spennende, sier han videre.

Sjokkåpning fra Junkeren

Kjelsås kom ut i 100 og skapte en corner allerede etter 30 sekunder. Corneren traff skulderen til kaptein Sigurd Martinussen og gikk rett til værs, men det var tydelig å se at hjemmelaget tok kontroll fra start.

Så tok Junkeren over. Først skapte de en dobbeltsjanse etter tre minutter. Et innlegg på bakre fikk akkurat Simen Olafsen klarert, før Sidad Chooly skjøt fra seks meter. Det skuddet ble stoppet på strek fra Rusten.

Tre minutter senere var de farlig frempå igjen. Chooly slo et frispark inn i boks som traff pannebrasken til Aleksander van der Spa. Fra tre meter headet midtstopperen på smått utrolig vis utenfor.

Men scoringen skulle komme til slutt for bunnlaget fra nord. Kvarteret var spilt da Chooly fikk ball på 15 meter og slapp ut venstre til Sander Svela. Han skjøt en ordentlig markkryper, men på uforståelig vis klarte Jonas Brauti å glippe den mellom beina. Dermed sto det 0-1.

Straffespark og mål imot

Ledelsen varte bare i 13-14 minutter. Olav Øby chippet ballen gjennom til Filip Oprea ute til venstre. Den talentfulle backen slo inn og traff armen til Håkon Myrseth. Dermed pekte dommeren på straffemerket.

Jens Aslaksrud var som vanlig sikkerheten selv fra straffemerket og sendte ballen til høyre og keeperen til venstre. Spissens sjette mål for sesongen sørget for balanse i regnskapet og 1-1.

Fire minutter før pause fikk Kjelsås to kjempemuligheter på rad til å gå opp i 2-1. Først slo Øby ballen inn og fant Martinussen, som skjøt med kraft fra fem meter. Alvaro Pizarraya vartet opp med en knallredning. På returen headet Kristian Eriksen langt over fra samme distanse.

Men istedenfor scoring rett vei for Kjelsås, slapp de inn andre veien. Minuttet etter de to store mulighetene gikk van der Spa opp på et frispark og stanget ballen kontant i mål. Dermed ledet gjestene 2-1 til pause.

– I den første omgangen går vi litt i alle feller som er. Vi er litt for avslappet og gjør ting vanskeligere enn vi kan. Så blir vi straffet knallhardt, og at vi ligger under til pause er ikke helt logisk, men vi ga bort sjanser man blir straffet på, på dette nivået, sier Kampen.

Fortjent snuoperasjon

Den andre omgangen var litt over sju minutter gammel da lagene var like langt igjen. Øby spilte gjennom Leo Bech Hermansen, som fant Eriksen på seks-sju meter. Han var klinisk da han endelig fikk ballen i mål til 2-2. Målet var hans tiende denne sesongen.

Etter et enormt kjør mot Junkeren-målet var kampen snudd etter halvspilt 2. omgang. Olav Øby skrudde inn en corner som fant pannebrasken til Olafsen. Han stusset ballen forbi keeper og i mål, som utløste elleville gledesscener.

Så glad blir Simen Olafsen for å stange inn 3-2! (Even Lübeck)

Også etter scoringen fortsatte Kjelsås å kjøre på. De kom til flere nesten-sjanser og hadde rimelig god kontroll mot slutten, og var nærmere 4-2 enn Junkeren var 3-3.

På overtid var Junkeren farlig frempå. Chooly slo inn og ballen holdt på å gå i mål, da den gikk via Oprea. Men på strek var Olafsen en reddende engel og headet ballen over mål og til corner. Dermed endte det 3-2 til Kjelsås.

– Vi får mer intensitet i presset, også var det bare spørsmål før vi skulle få hull på byllen. Heldigvis fikk vi det så tidlig at man ikke ble helt paniske, så det var bra, avslutter Kampen.

---

KAMPFAKTA

Fotball menn, PostNord-ligaen avd. 2

Kjelsås – Junkeren 3-2 (1-2)

Grefsen Stadion, 100 tilskuere

Mål: 0-1 Sander Svela (16), 1-1 Jens Aslaksrud (straffe, 29), 1-2 Aleksander van der Spa (43), 2-2 Kristian Eriksen (53), 3-2 Simen Olafsen (67).

Gule kort: Martin Helmer Rusten.

Kjelsås: Jonas Brauti – Helmer Rusten, Simen Olafsen, Sigurd Martinussen, Filip Oprea – Leo Bech Hermansen (Marius Stølan etter 90), Olav Øby, Ahmad Abbas (Ayub Mahammed etter 61), Eivind Willumsen – Jens Aslaksrud, Kristian Eriksen (Patrick Askengren etter 79).

---