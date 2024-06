Vålerenga-børsen: Bjørdal i særklasse mot Ranheim

Magnus Sjøeng – 7

Hadde ikke veldig mye å gjøre, men vant et par helt avgjørende dueller. Den største og viktigste var minuttet før VIF-utligna. Yongyong Hou ble spilt aleine igjennom med Sjøeng, men VIFs sisteskanse redda mesterlig. Hadde han ikke tatt den hadde VIF fort endt opp med null poeng, i stedet for tre i Trondheim.

Christian Dahle Borchgrevink – 6

Var involvert, og god i mye av det offensive hos Vålerenga. Defensivt var imidlertid litt å gå på. Ble lurt like i forkant av situasjonen som endte med frispark til Ranheim, der de til slutt scora 0–1. Hadde en svak involvering på et innlegg i andre omgang, som fort kunne endt i 0–2. Med ballen var han derimot god. Fine oppspill, og presise oppspill. Godt brutt, og et strålende innlegg i forkant av 1-3, der han til slutt endte opp med en 2. assist.

Aaron Kiil Olsen – 5

En del av et godt VIF-forsvar da de var etablert, men det ble verre på overgangene Ranheim fikk. Ikke den enkleste kampen for stopperne til VIF å markere seg, da VIF stort sett var i angrep. De gangene Ranheim kom ble det imidlertid ofte skummelt. Hadde en skummel klarering, som fort kunne endt i Ranheim-scoring på 0–1 i andre omgang. Litt het i toppen, og dårlig orientert førte til at han takla ballen i beina på Mogensen, som på sin side ikke klarte å omsette den store sjansen i mål.

Martin Kreuzriegler – 4

I samme situasjon som Kiil Olsen, men hadde en enda større blemme, som burde ha endt i 0–2 til Ranheim, da han enkelt blir frastjålet ballen som nest bakerste mann. Blir til slutt redda av Sjøeng, da Yongyong Hou ble spilt aleine igjennom.

Vegar Eggen Hedenstad – 6

Har noen ordentlig gode brudd offensivt i løpet av kampen. Ti minutter ut i andre omgang vinner han ballen midt på Ranheims banehalvdel når de forsøker å spille seg ut. Setter Jones El-Abdellaoui opp perfekt, men vingen brukte en berøring for mye, og ble takla. Scorer det viktige 1-1-målet, og er i det hele tatt periodevis godt deltakende i VIFs angrep.

Magnus Bech Riisnæs – 5

Skal ha skryt for at han kommer seg til målsjanser, men det er for svakt å ikke sette i hvert fall én av de to store han kommer til. Bortsett fra det leverer Riisnæs en helt grei kamp. Viser kreativiteten sin av og til, men i det store og hele litt for sjeldent. Er samtidig en del av et godt offensivt Vålerenga-lag, og bidrar i hvert fall periodevis godt. Drukner litt blant mange andre gode framover på banen hos VIF i dag. Midt på treet fra Riisnæs i denne kampen.

Henrik Bjørdal – 8

Kampens store spiller, uten tvil. Vanvittig jobb sammen med Petter Strand, Jones El-Abdellaoui og Mees Rijks i det høye presset. Er involvert i større, eller mindre grad på alt Vålerenga skaper. Med ballen er Bjørdal både kreativ, leken og effektiv. Setter opp lagkamerater til store målsjanser flere ganger i løpet av kampen. Nest sist på 1-1, men burde endt kampen med mange flere målgivende enn han gjorde.

Petter Strand – 7

Får samme store plussen i margen som Bjørdal for måten han jobber i Vålerengas høye press. Alltid bevegelig, og klar for å motta ballen. Flere gode brudd de gangene Ranheim forsøkte å spille seg ut bakfra, og sørget med det for at hjemmelaget mye oftere enn de ønska, måtte slå langt. Målgivende på 1–3.

Fidel Brice Ambina – 5

Jakter fremdeles sitt første VIF-mål, og åpner kampen i kjent stil med et par skudd fra distanse, som går over. Kommer til en stor målsjanse like før pause. Da leverer han en fin skuddfinte, og kommer seg til en avslutning fra spiss vinkel. Med andre ord er han flink til å involvere seg i VIFs angrep. Samtidig taper han noen avgjørende dueller i løpet av kampen, som gjør at Ranheim skaper gode målsjanser. I tillegg blir han dratt av, og lager frisparket, som til slutt ender med Ranheim-scoring. Skal sies at dette ikke var den enkleste kampen for Ambina å skinne i. I likhet med stopperne havner han ofte i vanskelige situasjoner, og til hans forsvar løser han det ofte bra.

Jones El-Abdellaoui – 7

Involvert i veldig mye av det som skjer framover i banen for Vålerenga, helt fra start. Finner Riisnæs med et godt innlegg, som burde blitt farligere. Leverer et godt innlegg til Kamara i forkant av 1-2-scoringen. Nøler ikke i det hele tatt når han mottar ballen, og er hele tiden på jakt etter å utfordre. Med sitt offensive hode vinner han mange hjørnespark, og kommer til mange innlegg. Solid forestilling igjen fra El-Abdellaoui.

Mees Rijks – 5

Spiller 70 minutter uten at han synes veldig mye. Er faktisk mest fremtredende uten ball, som en del av Vålerengas veldig gode høye press. Det er likevel ikke nok som spiss i en slik kamp. Jobben uten ball, og seier gjør likevel at han får godkjent, så vidt.