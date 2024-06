Kamara-dobbel sikra VIF seieren i Trondheim

Det ble en fartsfylt, åpen, og veldig underholdende fotballkamp da Ranheim tok imot Vålerenga i Trondheim lørdag kveld.

Til tross for at det var VIF som skapte de fleste sjansene var det Ranheim som leda til pause. Utligninga kom fra Vegar Eggen Hedenstad, drøyt tjue minutter ut i andre omgang. Ti minutter seinere kom entret Ola Kamara matta, og minuttet seinere var VIF i ledelsen. Kamra fastsatte sluttresultatet til 1-3, fem minutter før slutt.

– Det er så nydelig. Vi slet med å score mål. Vi produserer sjanser i bøtter og spann, men vi mangler den siste finishen, som vi har slitt med i hele år. Men vi scorer de måla vi trenger, og det er deilig å stå foran den gjengen (Klanen) her nå, sa Geir Bakke til TV 2 like etter kampslutt.

For det skulle bli en kamp der Vålerenga brant enormt mange målsjanser, men denne gangen lot de seg ikke vippe av pinnen, og ga seg ikke før seieren var i boks.

Vålerenga åpna kampen veldig godt, og kontrollerte begivenhetene fra start. Ti minutter var spilt da gjestene skapte den første av det som etter hvert skulle bli mange målsjanser denne lørdagen.

Storspill av Bjørdal

Anført av en veldig god Henrik Bjørdal kunne Vålerenga tatt ledelsen ved flere anledninger i første omgang. Bjørdal var involvert i større eller mindre grad i absolutt alt Vålerenga skapte. Sammen med Petter Strand og Jones El-Abdellaoui var de en håndfull for Ranheim. Ikke bare med ball, men også uten. Det høye presset til Vålerenga var et mareritt for Ranheim gjennom hele kampen, og gjorde også at hjemmelaget ikke hadde noe å by på de siste minuttene.

Med ball skapte de farligheter på løpende bånd. I første omgang satte Bjørdal opp El-Abdellaoui etter snaue 13 minutter. VIF-vingen satte ballen i mål, bare for å bli avvinka for en marginal offside.

Bjørdal inntok servitørrollen et drøyt minutt senere også. Denne gangen slo han et godt innlegg til Magnus Bech Riisnæs, som leverte en svak avslutning fra 12 meter.

Ranheim skapte et par ordentlig farligheter i løpet av første omgang de også. Det kom stort sett på kontringer, eller etter at de vant dueller på midtbanen, mot et offensivt VIF-lag.

Ette en drøy halvtime var det imidlertid Vålerenga som fikk masse rom å boltre seg i, da Bjørdal fikk ballen i fart framover. Midtbanespilleren dro av en Ranheim-spiller, før han slapp ballen til Mees Rijks på 17 meter. Spissen avslutta fra 17 meter, men skuddet gikk via en forsvarsspiller – via keeperen – og til hjørnespark.

Frisparktrekk ga Ranheim-ledelse til pause

Da Vålerenga ikke klarte å sette ballen i mål, ble det i stedet for Ranheim som fant veien til nettmaskene først. På overtid i første omgang leverte hjemmelaget en frisparkvariant der de slo ballen kort ut på sida. Innlegget ble slått inn på direkten, der Yongyong Hou sto klar og curla/lobba ballen tilbake i det lengste hjørnet.

– Prestasjonen i første var ganske OK. Resultatet burde vært motsatt. Men det gjelder å ikke miste hodet. Må jobbe i nuet, og gjøre det vi er best på. Det er ikke noe annen formel enn det, sa Geir Bakke til TV 2 etter kampen, på spørsmål om hva de snakka om i pausen.

Mer av det samme, så ut til å være greia for Vålerenga som tok tak i kampen fra start i andre omgang også. Før minuttet var spilt ble kula slått i retning Bjørdal, som måtte kaste seg inn, for å få takla ballen videre ut til Jones El-Abdellaoui. Han slo ballen inn feltet der Magnus Bech Riisnæs sto klar, men igjen var avslutninga for dårlig.

Stanga lenge

Både Jones El-Abdellaoui, og Petter Strand hadde muligheten til å sette 1–1 tidligere i omgangen, men også Ranheim var farlig nære å doble ledelsen sin. Den største kom etter et stygt balltap fra Martin Kreuzriegler, som nest bakerste mann. Ballen endte til slutt opp hos Yongyong Hou, men denne gangen gikk Magnus Sjøeng seirende ut av duellen.

Gustav Mogensen hadde samme muligheter noen minutter tidligere, da Kiil Olsen takla ballen i beina hans. Ballen kom brått på, og han klarte ikke å styre ballen på det vidåpne VIF-målet.

Da Ranheim forspilte et par store sjanser var det omsider på tide at VIF skulle finne veien til nettmaskene. 65 minutter var spilt da kampens store spiller, Henrik Bjørdal, slo et innlegg på bakerste stolpe – perfekt på foten til Vegar Eggen Hedenstad. Avslutninga var litt merkelig, via matta, og tett på Ranheim-keeperen, men Simen Vidtun Nilsen klarte likevel ikke å forhindre at ballen gikk i mål.

Kamara leverte fra første berøring

Fem minutter seinere satte Geir Bakke inn Ola Kamara, og ett minutt seinere var VIF i ledelsen.

Jones El-Abdellaoui slo kula inn til Ola Kamara, som avslutta på direkte fra skrått hold. Vidtun Nilsen stoppa forsøket, men måtte gi en retur. Kamara var kjappest frampå, og fikk en enkel oppgave med å sette 1–2.

Kamara var ordentlig frisk, og var nære på å sette 1–3 etter 83 minutter. To minutter seinere ble han likevel tomålsscorer da Borchgrevink stjal ballen fra Ranheim, som var på vei framover. Innlegget var strøkent til Petter Strand, som brukte en berøring for å legge ballen til ro, før han trilla den videre til Kamara, som fikk en enkel oppgave med å fullføre jobben.

Etter kampen var Geir Bakke veldig fornøyd med å se at spissen fikk to fulltreffere med seg fra Trondheim.

– Det var så godt. han har jobba så godt på trening, men ikke hatt marginene med seg. Vi har heller ikke vært gode nok til å finne han, sa VIF-sjefen til TV 2.

Hovedpersonen selv var også svært fornøyd etter kampslutt.

– Jeg var veldig mentalt klar i dag. Jeg hadde sett for meg hvordan jeg skulle score, og så skjer det også. I dag skal jeg nyte at jeg scora to, smilte han til TV 2 sin reporter.

Vålerenga tok med dette sin tredje strake seier, og er nå på 2. plass i 1. divisjon, med 20 poeng. Like mange som Moss, og fire bak Kongsvinger, som topper tabellen.

---

1. divisjon menn lørdag:

Ranheim – Vålerenga 1-3 (1-0)

Extra arena: 2200 tilskuere

Mål: 1-0 John Hou Sæter (45), 1-1 Vegar Eggen Hedenstad (66), 1-2 Ola Kamara (72), 1-3 Kamara (86).

Dommer: Mischa Kellerhals, Orre.

Gult kort: Philip Slørdahl, Dennis Gaustad, Ranheim, Christian Borchgrevink, Fidel Brice Ambina, Vålerenga.

Ranheim (4-2-3-1): Simen Vidtun Nilsen – Sander Amble Haugen, Håkon Røsten (Oliver Holden fra 81.), Philip Slørdahl, Erik Tønne – Per Ciljan Skjelbred (Mathias Emilsen fra 63.), Jakob Tromsdal – Mikael Tørset Johnsen (Dennis Gaustad fra 72.), John Hou Sæter, Vetle Wenaas (Bendik Bye fra 72.) – Gustav Mogensen.

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Christian Borchgrevink, Aaron Kiil Olsen, Martin Kreuzriegler, Vegar Eggen Hedenstad (Simen Juklerød fra 70.) – Henrik Bjørdal, Fidel Brice Ambina, Petter Strand – Jones El-Abdellaoui (Adrian Kurd Rønning fra 90.), Mees Rijks (Ola Kamara fra 70.), Magnus Riisnæs.

Øvrige resultater:

Egersund – Raufoss 1-2, Kongsvinger – Bryne 3-1, Levanger – Start 1-1, Moss – Aalesund 1-0, Sogndal – Stabæk 2-3, Åsane – Sandnes Ulf 1-0.

Spilt fredag: Lyn – Mjøndalen 1-1.

---