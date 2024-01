Lyn selger stortalentet Jorde for rekordsum: – Jeg er evig takknemlig

Det har vært spekulasjoner en stund om fremtiden til et av de største talentene i norsk fotball. Nå er det klart at det er Bayer 04 Leverkusen som har sikret seg Lyns midtbanekriger, og Norges J19-kaptein. Den tyske storklubben ligger som nummer seks på tabellen i Bundesliga og har blant andre Synne Skinnes Hansen og Emilie Bragstad i stallen.

I dag er Jorde også offisielt klar for tyskerne, etter fem år og 80 kamper for Lyns A-lag.

– Jeg er evig takknemlig for mulighetene Lyn har gitt meg. Det har vært et perfekt sted å være som ung fotballspiller med store ambisjoner, sier hun i et avskjedsintervju med Kringsjå-klubben.

Les flere saker om Lyn her

Rekordsum

For Lyn betyr dette at man mister en av klubbens beste spillere, men til gjengjeld er det snakk om en (ikke oppgitt) overgangssum som slår alle tidligere rekorder. Etter å ha mistet toppscorer Anna Aahjem gratis til Brann er det godt å få penger inn i klubbkassa for denne overgangen.

– Det er ikke lenge siden vi bare kunne glemme å få bud på spillere, men nå tiltrekker vi oss oppmerksomhet fra store europeiske klubber. At Julie blir klubbens foreløpige største salg i historien er absolutt ingen overraskelse, skriver klubben på egne hjemmesider.

Pengene er ikke øremerket noe, men klubben opplyser til Dagsavisen at det blant annet vil brukes til fortsettelse av spillerutvikling og logistikk.

Tidligere denne uken opplyste klubben også at Tanja Myrseth, Cornelia Fladberg, Emilie Closs og Selma Hernes har signert hver sin nye ettårskontrakt. I tillegg signerte vingbacken Solveig Tomren Slemmen for tre år. Hun er født i 2006 og kommer fra Molde.

[ Hødd-treneren overtar Lyns damelag ]