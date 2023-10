Hjemmesmell for Grorud: – Jeg er fly forbanna

Grorud (Dagsavisen): Etter 1-3-tapet hjemme mot Fløy lørdag, ble Groruds gode hjemmestatistikk siden Andreas Alrek tok over i sommer, brutt. Treneren tapte sine to første hjemmekamper, men siden det har laget vært ubeseira, og vunnet fire av de fem kampene som har blitt spilt i dalen.

Da tapet var et faktum mot Fløy - som kjemper for å unngå nedrykk - var ikke Grorud-sjefen spesielt fornøyd.

– Det er mange som ikke er på sitt beste i dag, og slurver med detaljer. Det er snakk om detaljer ofte syns jeg. Vi spiller bak fot, og støttepasninger i stedet for fremover. Mot et lag som det her bør vi spille alle pasninger framover. Jeg syns vi spiller “safe”, og det er alt det jeg har jobba imot etter at jeg tok over A-laget. I dag tok vi et steg tilbake. Her må vi tilbake til tegnebrettet, se på video og jobbe knallhardt. Vi må se om vi må gjøre noen endringer, forteller Alrek til Dagsavisen like etter kampslutt.

– Er det rett og slett irriterende?

– Ja, jeg er fly forbanna, svarer 27-åringen.

– Det er ræva

Det var likevel lite å si på det spillemessige overtaket i kampen for Grorud. Mens snøstormen herjet, var det Grorud som dominerte banespillet nærmest fullstendig. Fra start til slutt. I første omgang kom de til flere avslutninger, men alt ble blokkert. Gjestenes keeper ble ikke satt på de store prøvene. Etter hvilen fortsatte Grorud å kjøre kampen, men uten at de store sjansene kom.

– Det er litt vanskelig for jeg syns vi ser ganske greie ut i første omgang. Vi spiller rundt dem, vi skaper noen halvsjanser, og dominerer kampbildet. Så scorer de på en corner ut av ingenting, og så etter at keeperen vår er ute og sweeper på 30 meter. På den ene sida kan du si dette her er litt uflaks, men jeg syns vi skal slutte å snakke om det. Vi har alltid snakka om det i Grorud, og bortforklarer alt, sier Alrek, og legger til:

– Det er ræva, vi skal ikke tape mot et bunnlag.

– Flaut og irriterende

Som Alrek selv sier så kasta de bort kampen. 0-1 kom etter et hjørnespark der Grorud hadde flere muligheter til å få klarert. I stedet for fikk Kristian Eriksen sende Fløy i føringen. Da var det spilt 12 minutter.

Like før pause sendte gjestene en ball inn i bakrommet, milevis unna å nå målscorer Eriksen. Groruds stoppere slapp ballen inn til målvakt Vegard Storsve, på tretti meter. Mottaket var så dårlig at ballen smalt opp i kneet på en halvveis jagende Eriksen. Berøringen med kneet ble perfekt da ballen skjøt fart forbi Storsve, og mot målet til Grorud. Eriksen, som allerede var i bevegelse i den retningen kom først på ballen, og kunne enkelt trille inn 0-2.

– Det er ikke godt nok. Det er flaut og irriterende å tape en kamp på hjemmebane 3-1, på den måten her. To tullemål i førsteomgang. En corner der det er klabb og babb, og en keepertabbe. Vi er unøyaktige og bør skape større sjanser enn det vi gjør. Vi kunne fort scora ett eller to mål i førsteomgang. I andreomgang så prøver vi oss, men det er litt for tamt, og så scorer de på en kontring, oppsummerer Alrek.

Scora på frispark: – Det gir jeg faen i

For Grorud skulle slå tilbake. En drøy time var spilt da Grorud fikk frispark på 25 meter. Både Peder Meen Johansen og Simen Heggdal Beck stilte seg opp, og trener Andreas Alrek meldte humoristisk fra siden:

– Det er spesielt når man må kjøre stein, saks, papir om hvem som skal skyte.

Sekunder seinere hadde Simen Heggdal Beck scoret sitt første for Grorud.

– Begge er ganske gode til å skyte. Jeg ville egentlig at han andre (Meen Johansen) skulle skyte, ler Alrek.

Peder Meen Johansen fikk riktignok muligheten seinere i kampen, da Grorud igjen fikk frispark fra omtrent identisk posisjon, men Meen Johansens forsøk gikk såvidt over mål. Scoring på frispark var likevel en mager trøst for Andreas Alrek.

Saken fortsetter under bildet.

– Det gir jeg så jævlig faen i akkurat nå, sier han med et ørlite oppgitt smil.

– Det er tap 3-1 på hjemmebane mot et nedrykkslag. De har vært gode etter sommeren, og alt det der, men jeg forventer så jævlig mye mer av oss - inkludert meg selv. Mulig vi bomma på laguttakket, men vi snur ikke kampen etter at vi bytter heller, så.

Saken fortsetter under bildet.

Elias Nahiry var én av to Grorud-spillere som kom inn til pause, men klarte ikke å farge kampen nok til at det ble poeng igjen i Oslo. (Haakon Thon)

Gammel kjenning med målgivende

1-3 er ikke et resultat som gjenspeiler kampen spesielt godt. Fløys tredje kom på en kontring, og egentlig det eneste ordentlige angrepet de hadde i hele andre omgang. På dette tidspunktet hadde tidligere Grorud-spiller Josias King Furaha kommet inn, og det var han som slo pasninga, som til slutt sørget for 1-3, da han tredde igjennom lagkamerat Altin Ujkani.

– Det er egentlig helt sinnssykt at vi taper den kampen her 3-1. De kommer aldri til noen farligheter, når ting er som normalt i kampen, men før kampen sa jeg at de bare kommer til å score hvis vi gjør personlige feil, eller gir dem noe, sier Alrek.

– Nøyaktig det dere gjør ...

– Ja, det er blytungt, og vi er der vi er akkurat nå.

Saken fortsetter under bildet.

Andreas Alrek fikk noe å smile for da Beck smalt frisparket i mål, men bortsett fra det var det lite å glede seg over for Grorud-treneren. (Haakon Thon)

– Vi er ferdig med bortforklaringer

Selv om Alrek og Grorud sikkert kan føle at de nok en gang ikke får som fortjent er Alrek klar på at de er ferdige med å forsvare det. Av og til må man bare si det akkurat som det er.

- Jeg har følt at vi har vært i en flyt, og stigende kurve helt siden i sommer, så det er tungt å få denne her. Så trenger ikke alt være bekmørkt, men noen ganger må vi bare si at det her ikke er godt nok. Vi er ferdig med bortforklaringer, avslutter han.

Grorud ligger likevel trygt plassert på tabellen. 32 poeng på 23 kamper gjør at de innehar 6. plassen på tabellen. Neste motstander for de gule og blå kommer neste søndag, borte mot et nytt nedrykkstrua lag - Aalesund 2.

---

KAMPFAKTA

GRORUD - FLØY 1-3 (0-2)

Mål: 0-1 Kristian Eriksen (13), 0-2 Kristian Eriksen (42), 1-2 Simen Heggdal Beck, 1-3 Altin Ujkani (81)

Gult kort: Fredrik Stømland Lien, Johannes Eftevaag, Fløy.

Grorud: Vegard Storsve - Mathusan Sandrakumar, William Bjeglerud, Trygve Løberg (Mathias Bråten, 72), Sebastian Sørlie Henriksen - Simen Heggdal Beck (Karim Magdy Bata, 87), Peder Meen Johansen, Rino Falk Larsen (Tollef Kvello Etholm, 46), Musa Dubois - Didrik Sereba, Elias Aarflot (Elias Nahiry, 46).

Fløy: Markus Kristiansen - Fredrik Strømland Lien (Xialong You, 89), Thomas Eeg Kongerud, Benjamin Sundo, Johannes Eftevaag, Altin Ujkani - William Drange Johnsen (Levi Eftevaag, 76), Peder Dovland (Josias King Furaha, 76), Sander Birhanu Ystanes, Arent-Emil Klassen Hauge - Kristian Eriksen (Preben Hille, 67).

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen