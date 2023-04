Slik var seriestarten i 3. divisjon for Oslo-lagene

3.divisjon hadde seriestart sammen med de tre ligaene over seg i seriesystemet mandag. De åtte Oslolagene er fordelt i avdeling 1 og avdeling 6. Vinneren av hver avdeling rykker opp i 2. divisjon. Slik startet åpningsrunden som avsluttes onsdag.

Avdeling 1

FRIGG - SKJETTEN 2-0 (0-0). Evigunge Ulrik Ferrer fornekter seg ikke. Han ble matchvinner for Frigg med sine to scoringer etter 63 og 75 minutters spill. Den første kom fra to meters hold etter et godt angrep, den andre fra fire meter. Før pause hadde han en heading i tverrligger og før scoringene var han helt alene med keeper, men satte ballen over tomt mål. Ferrer er en av flere veteraner som fortsatt er i klubben sammen med mye ungt påfyll. Blant annet et helt nytt midtstopperpar i Jørgen Solvang Nilsen (fra Gjelleråsen) og Øyvind Willman Heia (fra Lørenskog). Frigg har ambisjon om direte opprykk igjen etter at de falt ned fra 2. divisjon i fjor. 151 tilskuere på Tørteberg var fornøyd med det de så. En svært aktiv Marius Cassidy hadde den største sjansen for Frigg før pause da skuddet hans ble reddet på streken. Innbytter Ola Johan Antonsen-Meløy ble spilt fri på overtid, men skuddet gikk rett på keeper. Denne seieren kunne vært betydelig større.

TIRSDAG 11.4 19.00: ULLERN2 - LOKOMOTIV OSLO

ONSDAG 12.4 18.00: GRORUD2 - SKEDSMO

Øvrige kamper i avdelingen: Fana - Gneist 2-0, Lysekloster - Os 3-1, Sandviken - LSK2 4-0. Spilles tirsdag: Gjelleråsen - Stabæk2.

Avdeling 6

OPPSAL - FOLLO 0-2 (0-1). Oppsal fikk kjørt seg i årets første hjemmekamp på Trasop kunstgress mandag. De rosa kledde fra Follo var aggressive og vant fortjent etter scoringene av Sondre Spieler Halvorsen på en heading etter ti minutter og et gnistrende frispark helt oppe i vinkelen fra Markus Solvang Ottesen åtte minutter etter hvilen. Før pause var det Oppsals keeper Kevin Andersen Christensen som holdt laget inne i kampen. Dessuten ble to Follo-forsøk reddet på strek. I sluttminuttene fikk Oppsals innbytter Serge Balole Gamwanya rødt kort etter å ha fått det gule rett før. Follo vil melde se på i opprykkskampen i denne avdelingen.

ASKER - NORDSTRAND 1-1 (1-0). Dette er to av opprykksfavorittene og det ble et hett oppgjør på Føyka kunstgress foran 365 tilskuere mandag. Hjemmelaget tok ledelsen ved Lansana Sesay som ble spilt smart gjennom og lobbet ballen over keeper etter 24 minutter. Nordstrand hadde et skudd i tverrliggeren. Utligningen kom ved innbytter og debutant August Aasgaard Jenssen et drøyt kvarter før slutt. Han fikk ballen til venstre i straffefeltet og satte ballen pent nede i bortre hjørne med venstrebeinet. I det hele tatt var det mye nytt hos Nordstrand som startet med tre debutanter og ytterligere fire kom inn. Men fjorårets toppscorer Oliver Midtgård er tilbake etter at han mistet sesonginnspurten. Han er nå kaptein. Bortepoenget var viktig for Nordstrand i en kamp der det ble delt ut seks gule kort, tre til hvert lag.

TIRSDAG 11.4 18.30: SKEID2 - LØRENSKOG

TIRSDAG 11.4 19.00: SARPSBORG2 - KFUM OSLO2.

Øvrige kamper i avdelingen: Hammerfest - Skjervøy 2-5, Skånland - Fløya 0-0, Mjølner - Tromsø2 5-1.

---

FAKTA

2. serierunde spilles slik:

AVDELING 1:

LØRDAG 15.4 14.00: Skjetten - Lysekloster, 15.00: Os - Fana, Skedsmo - Gjelleråsen.

SØNDAG 16.4 14.00: Gneist - Ullern2, 15.00: Stabæk2 - Sandviken, 18.15: Lokomotiv Oslo - Grorud2.

MANDAG 17.4 19.00: LSK2 - Frigg.





AVDELING 6:

LØRDAG 15.4 15.00: Lørenskog - Oppsal, 17.00: Fløya - Hammerfest.

SØNDAG 16.4 15.00: Skjervøy - Skeid2, 15.30: Nordstrand - Skånland, 16.00: Follo - Mjølner.

MANDAG 17.4 16.00: Tromsø2 - Sarpsborg2, 19.00: KFUM OSLO2 - Asker.