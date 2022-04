Røa tok poeng fra LSK Kvinner

Nina Jakobsson sendte hjemmelaget i ledelsen elleve minutter etter pause i LSK-hallen. Vilde Fjelldal utlignet for Røa, som sto med null poeng så langt i sesongen etter en seriestart med mange skader og sykdom i troppen.

Poengtapet bety at LSK Kvinner er fem poeng bak tabelltoppen der Brann og Vålerenga topper med 15 poeng. Nettopp Vålerenga er LSKs neste motstander kommende onsdag.

Emilie Nautnes fikk sjansen fra start og kvitterte med to scoringer da Rosenborg slo Arna-Bjørnar 4-1.

Fem minutter var spilt da Nautnes gjorde 1-0. Det var hennes første scoring for Rosenborg i Toppserien, og hennes første scoring i toppfotballen siden i cupfinalen for LSK kvinner i 2019.

Nautnes doblet selv ledelsen, og før halvtimen var spilt gjorde Anne Jøsendal 3-0. Bortelaget reduserte ved Mina Folland, men Celine Emilie Nergård satte inn 4-1 etter 90 minutter.

Ni minutter før full tid ble Nora Eide Lie tomålsscorer for Brann, og laget vant dermed 2-1 borte mot Stabæk. Matchvinner Lie sørget for at Brann fortsatt er ubeseiret etter fem strake seirer i Toppserien. De topper tabellen foran Vålerenga som også har full pott så langt. Rosenborg er tre poeng bak.

Lie sendte Brann i ledelsen 37 minutter ut i 1. omgang, mens Maiken Bjørndalen utlignet sju minutter etter pause.

---

FAKTA

Toppserien kvinner søndag, grunnserien, 5. runde:

LSK Kvinner – Røa 1-1 (0-0)

LSK-hallen: 150 tilskuere.

Mål: 1-0 Nina Jakobsson (55), 1-1 Vilde Fjelldal (81).

Dommer: André Bjørgen Birkeland.

Gult kort: Andrea Wilmann, LSK Kvinner, Synne Masdal, Anya De Courcy, Solveig Engås, Røa.

LSK Kvinner (4-2-3-1): Cecilie Fiskerstrand – Emilie Woldvik, Malin Brenn, Ingrid Marie Spord, Mia Authen (Karly Røstbakken fra 62.) – Laura Gashi, Emma Stølen Godø – Andrea Wilmann (Irene Dirdal fra 70.), Signe Holt Andersen, Thea Kyvåg – Nina Jakobsson.

Røa (4-1-2-3): Hildegunn Sævik – Frida Lyshoel, Synne Vatshelle Raa, Synne Masdal, Solveig Engås (Rakel Renolen fra 90.) – Sarah Suphellen – Mia Huse (Christina Osnes-Ringen fra 78.), Oline Fuglem – Vilde Fjelldal (Malene Alfredsen fra 89.), Anya De Courcy, Birgitte Bjørlykhaug.

Øvrige kamper søndag:

Rosenborg – Arna-Bjørnar 4-1, Stabæk – Brann 1-2, Avaldsnes – Lyn 2-2.

Spilt lørdag: Vålerenga – Kolbotn 2-0.