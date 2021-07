Langt enklere trekning for VIF hvis de slår Gent – dette kan bli neste motstander i Conference League

Molde tar imot sveitsiske Servette kommende torsdag i sin første kvalifiseringskamp til den nyutviklede Europa Conference League, som er hakket under Europa League.

I trekningen torsdag fikk de vite at det ikke blir noen lett match, skulle de slå Servette over to kamper. Dersom de vinner, møter de tyrkiske Trabzonspor, klubben Alexander Sørloth herjet i før han ble solgt til RB Leipzig.

Bodø/Glimt fikk en mer overkommelig trekning. De møter islandske Valur til uken, før de deretter møter enten walisiske Connah's Quay Nomads eller FC Prishtina fra Kosovo, hvis de tar seg videre fra oppgjøret mot Valur.

Vålerenga skal møte belgiske Gent. Ved seier der møter de vinneren av oppgjøret mellom latviske RFS og ungarske Puskas Akademia.

Rosenborg skal også ha islandsk motstant i kvalifiseringen. De møter Hafnarfjordur. Ved seier der møter de enten slovenske Domzale eller finske Honka Espoo i neste runde.

[ Aperopet: Det blir ikke bortetur for oss supportere neste uke. Da får vi leve på de ti år gamle minnene fra sist VIF var i Gent ]