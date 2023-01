Ready opp på 3. plass etter krigeseier over Røa

GRESSBANEN (Dagsavisen): For da Ready tok ledelsen 1–0 etter bare fire minutter ved Gustav Eriksson, tenkte man at det kom til å bli overkjøring for Ready sin del over et Røa-lag de slo 8–2 i slutten av november.

Men den gang ei. Røa utlignet til 1–1 etter halvtimen spilt på vriene forhold med dårlig is ved Anton Philippenko, og selv om Stian Kavli kranglet inn en cornerretur etter 37 minutter, sto det bare 2–1 til Ready til pause.

Røa hang godt med og spilte en meget god 1. omgang, og var fullt på høyde med Ready.

– Det var en omgang preget av treig is og lavt tempo. Ready kom aldri helt opp på nivå, sier kaptein Isac Jerner. Han bivånet kampen fra sidelinjen som følge av at han ble skadet på landslagssamling. Jerner ble taklet og er ventet å være tilbake i spill når sluttspillet begynner, om en måneds tid.

– Jeg skal på isen på mandag og teste. Det kjennes ganske bra, sier han videre.

Tøffere i 2. omgang

Isen ble bedre i 2. omgang, noe man merket fra start. 2–1 ble til 4–1 12 minutter ut i omgangen. Først slo Felix Ljungberg ballen inn fra venstre, en ball som gikk – på uforståelig vis – i mål.

Så kontret Ready etter en Røa-corner – Fredrik Nordby fant Axel Johansson, som var iskald alene med keeper. Svensken la på vakkert vis inn Readys fjerde og hans første i Ready-trøya.

Røa presset hardt på for 2-4-målet etter halvspilt 2. omgang og skapte et par store muligheter, men Christoffer Andersen-Gott sto som en levende vegg og hadde flere mesterlige redninger.

Men det var Ready som satte inn 5–1 og avgjorde kampen på tampen. Et skudd fra Ljungberg gikk i mål, og da var det game over for Røa sin del. Dermed endte det 5–1 til Røa på bandyens festdag som ble arrangert på Gressbanen, der det var cuper og kamper tidligere på dagen.

Halvveis fornøyd

Jubelen sto ikke i taket hos Ready-trener Lars Christian Sveen etter kampen, til tross for seier.

– Jeg synes ikke vi er helt på. Det er rotete og vi blir litt halvveis til tider. Røa er ikke noe dårlig lag, de har mange gode bandyspillere. Gjør man det ikke ordentlig, blir det tett og jevnt. Og vi elsker jo ikke de forholdene her. Vi får ikke noe gla’bandy, men poengene er like mye verdt.

– Vi stiller krav til oss selv om hva vi vil gjøre. Det ser ikke sånn ut mot Røa. Det lugger litt, rett og slett.

Stian Kavli var mer fornøyd.

– Det er veldig gøy med lokalderby på bandyens dag. Det er slaget om Oslo, og mange har spilt i både Røa og Ready, så det var ekstra digg å vinne. Vi har et bra kollektiv der alle gyver på. Det er en jevn kamp, men vi får ikke helt uttellingen. Men Røa er tøffe å møte, sier Kavli.

– Det er bare 2–1 til pause, og det ligger og vaker litt, men vi viser muskler i 2. omgang og vinner. Veldig deilig, sier han videre.

Røa-keeper Bjørn Wisting sto en god kamp og høstet mye kudos. Han var fornøyd med 1–5.

– Jeg synes vi spiller en veldig bra kamp. Ready kjører til tider over oss, men jeg vil si vi er bra defensivt. De skrur opp tempoet iblant, men jeg er ganske fornøyd. Vi skaper også mye offensivt og kunne scoret flere mål, sier keeper Bjørn Wisting.

Endelig seier

For Ready sin del var seieren lørdag deres første på fire kamper. Sist gang de vant før lørdagens kamp var da de slo Ullevål 6–1 2. juledag. Siden den gang har de tapt 3–4 for Sarpsborg og 3–4 for Stabæk, samt spilt 5–5 mot Drammen.

– Jeg føler ikke vi var borte i de kampene, selv om vi bare har tatt ett poeng i dem. Jeg føler vi har vært bedre. Nå blir det bra med litt fri, sier Sveen.

Den heroiske innsatsen til tross for Røa – det gir deg ikke poeng i Eliteserien om du ikke spiller uavgjort eller vinner. Enda et tap for Røa sin del gjør at de nå har tapt fem kamper på rad og stadig står med fem poeng. De ligger på 9. plass, som gir kvalikspill om å holde seg i Eliteserien til neste sesong.

– Vårt mål er å holde plassen, så vi tar kamp for kamp og skrur om selv om vi taper mye mot Stabæk. Vi er alltid klare for nye kamper, sier Wisting.

Landslagspause

Nå er det duket for landslagspause. Markus Thommesen, Felix Ljungberg og Fredrik Nordby fra Ready skal representere Norge.

– Nå må vi legge en plan for avslutningen av sesongen, for det er jo tett som hagl i toppen. Det er bra at vi har mange som får trent bra, men vi trenger nok litt fri og. Og all kudos til de tre, som har fortjent å være med. Da viser man at man har gjort noe bra denne sesongen, avslutter Sveen.

– Da må vi trene litt ekstra på det vi må jobbe med. Juniorgutta, som spiller tre-fire kamper per uke, får også litt velfortjent hvile. Jeg tror det er veldig bra for oss, sier Wisting.