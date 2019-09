Rådhusgata i Kvadraturen i Oslo sentrum blir enveiskjørt fra midten av september. Det skriver Bymiljøetaten i en pressemelding.

Grunnen er at det skal bygges sykkelfelt i den samma gata.

– Rådhusgata er en viktig sykkelvei gjennom Oslo sentrum, og nå blir den både bedre og tryggere. Den provisoriske sykkeltraseen på fortauet som vi har hatt til nå har ikke fungert så godt, og mange har lengtet etter en bedre løsning. Derfor er jeg veldig glad for at vi endelig får sykkelfelt i gata. Dette er en del av den store sykkeloppgraderingen av byen som vi holder på med, og jeg håper mange vil bruke traseen når den er ferdig om noen uker, skriver byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg i en pressemelding.

For å avlaste østgående trafikk i Myntgata tillates kjøring i østgående retning i Tollbugata i kvartalet mellom Dronningens gate og Skippergata. Dette gir en enklere tilgang til tunnelsystemet via Fred. Olsens gate for trafikk ut av sentrum som skal vestover. Det gjøres også justeringer til mer grønntid til Myntgata ved krysset med Skippergata for å sikre tilfredsstillende trafikkavvikling i Myntgata, skriver etaten.

Kjøremønsteret i Kvadraturen vil da se slik ut i løpet av september: