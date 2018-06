Oslo

«Jeg vil her bare dele min forskrekkelse og sorg over synet som møtte meg. Halvparten av fotografiene var ødelagt av tagging. Marianne Borgen; dette kan byen vår ikke være bekjent av. Våre helters heltedåd skal ikke vandaliseres på denne måten. Hva med overvåkingskameraer?» skrev en opprørt styreleder i Det mosaiske trossamfunn i Oslo, Ervin Kohn, på Facebook denne uka, etter et besøk i minneparken «Dette er et fint sted» ved Carl Berner.

– Det er trist å se at en sånn minneutstilling blir nedgriset, sier Øyvind Syversen Aasheim (75).

– Spesielt med tanke på faren min.

Dro ut i natta

Han visste at det var forbundet med dødsstraff å hjelpe jøder, den 37 år gamle gartneren Rolf A. Syversen fra Sagene i Oslo. Allikevel dro han ut i novembernatta, med ei liste med oversikt over alle jødiske familier, for å varsle om de planlagte arrestasjonene av alle jødiske kvinner og barn. Sammen med flere andre, deriblant en del politimenn, fikk han varslet flere hundre natta før massearrestasjonene startet den 26. november 1942.

– Han måtte bare hjelpe, forteller sønnen.



Klara og Rolf vokste opp i samme oppgang på Sagene. Klara fikk ikke vite før etter krigens slutt hva som hadde skjedd med mannen. – Mamma snakket aldri om det som skjedde, forteller sønnen Øyvind.



Redningsaksjonen

Rett på nedsiden av minneparken «Dette er et fint sted», lå gartneriet til Rolf A. Syversen. Gartneriet hadde han bygget selv, i Sukkertoppveien, rett nordøst for Carl Berner-krysset. Dette ble startstedet for den største redningsaksjonen under andre verdenskrig i Norge. Under dekknavnet «Carl Fredriksens Transport» reddet faren til Øyvind, sammen med tre andre (og mange flere små og større hjelpere), over 1000 forfulgte mennesker. Halvparten var jøder.

Visste ingenting

– Det menneskesynet pappa kjempet for, det at alle mennesker har en verdi, og at dette nå var truet – det tror jeg gjorde at han tenkte at han måtte hjelpe, sier Syversen Aasheim.

Han ble kjent med deler av farens historie i ungdommen, men hele historien om Carl Fredriksens Transport ble først allment kjent for rundt ti år siden.

– De som ble reddet, visste ikke hvor de reiste fra eller hvor de kom. Det eneste de visste var at de reiste fra et gartneri.

Brødrene London

En måned tidligere, hadde de fire jødiske brødrene London – Leopold, Benjamin, Charles og Nathan – gjemt seg i gartneriet under jøde-arrestasjonene 26. oktober. Skraphandleren «Brødrene London» lå nemlig rett oppi veien for gartneriet, og Rolf A. Syversen hadde hatt mye med dem å gjøre da han bygget opp gartneriet.

– Via noen kjente fikk pappa tak i Alf T. Pettersen. Pappa tok en sjanse på å spørre hvordan han skulle få dem ut av landet.



Med lastebiler mot grensa



Med lastebiler mot grensa

Alf T. Pettersen var politimannen som ble avskjediget fordi han nektet å innordne seg den nye tida. Han hadde allerede hjulpet enkeltpersoner over til Sverige på egen hånd, og sa ja til å føre de fire brødrene over grensen til Sverige. Dette skriver Mats Tangestuen, historiker ved Jødisk Museum i Oslo. Det ble starten på samarbeidet med Alf T. Pettersen, hans kone Gerd Pettersen og bakmannen Reidar Larsen, som etter hvert skulle føre til krigens største redningsaksjon. Transporten av tusen jøder og motstandsfolk med lastebiler over til Sverige vinteren 1942–43. «Carl Fredriksens Transport».

Rolf A. Syversen drev gartneri på Carl Berner. Her holdt han de fire jødiske brødrene London skjult, og fikk de senere over til Sverige. 1 1948 mottok sønnen Øyvind og enken Klara 500 kroner, en stor sum penger, fra familien London. – Og hver jul fikk vi en svær konfekteske, forteller Øyvind Aasheim Syversen. Foto: Hilde Unosen

Arrestert

Ved inngangen til advent 1942 gikk den første transporten med flyktninger fra Syversens gartneri.

– De våget så utrolig mye med den flyktningtransporten.

I januar blir de avslørt. Navnene hadde dukket opp hos tyskerne, og de måtte rømme. Alf og Gerd Pettersen og Reidar Larsen kom seg over til sikkerhet i Sverige, men Rolf A. Syversen ble igjen i Oslo.

Syversens kone Klara var gravid og hadde termin i mars. I april ble Øyvind Syversen Aasheim døpt i Iladalen kirke.

Han var bare fire måneder gammel da faren ble arrestert på Stortorget 10. juli 1943.

– Han havnet først på Bredtveit, så Møllergata 19, der han ble utsatt for grusomme avhør. Siden kom han til Grini. Han satt i isolat i minst ett år, forteller sønnen.

30. oktober 1944 ble han kjørt på en lastebil opp til Trandumskogen sammen med tjue andre. Rolf Alexander Syversen ble skutt.

– Han ble drept for å ha utvist menneskekjærlighet og medmenneskelighet.

Øyvind måtte vokse opp uten faren sin. Han har ingen egne minner om faren han er så stolt over. Men han må ha vært stolt over sønnen sin, den unge Rolf A. Syversen.

– Han var den eneste faren som var ute og trillet barnevogn under krigen. Det har naboene fortalt meg.

PS! Ordfører Marianne Borgen har lovet Ervin Kohn på Facebook å «sjekke videre» nedtaggingen av utstllingen i minneparken.

– Selve disse historiene, disse fortellingene til de som ble reddet, de er viktige å holde levende, sier Øyvind Syversen Aasheim. Foto: Hilde Unosen