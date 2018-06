Oslopolitiet ber om at millionbevilgning videreføres

Oslo

– Vi snakker om mange titalls millioner kroner for å kunne håndtere dette over tid. For vi må ta ressurser ut av ordinær tjeneste og rett og slett bare passe på disse områdene hvor det er kritisk, sier Hans Sverre Sjøvold til VG.

Oslopolitiet fikk i 2018 30 millioner ekstra for å håndtere kriminaliteten i Holmlia og Oslo Sør. De er ifølge avisen i gang med å ansatte 41 personer for å få bukt med de kritiske områdene. Totalt skal det ansettes 127 personer som et resultat av ekstrabevilgningen.

Men selv om Oslopolitiet sier de har et ressursproblem, ville ikke justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) i helgen love at midlene videreføres i 2019. I stedet lovet han å følge tett med på hvordan politiet bruker midlene sine framover.

Dersom midlene ikke videreføres, vil politiet i Oslo slite, mener politimesteren.

– Jeg har en ramme penger som jeg er forpliktet til å holde meg til. Og per dags dato er det en altfor liten ramme. Det gjør at vi må omfordele ressurser internt i distriktet. Det vil få konsekvenser for noe, det må vi være ærlige og si. Vi må styrke patruljene i øst, og de patruljene må jo tas fra et sted, sier Sjøvold. (NTB)