Tirsdag ble det meldt om 223 nye smittetilfeller. Dette er 39 flere enn gjennomsnittet uka før.

– Tallene viser alvoret i situasjonen og at det er behov for de strenge tiltakene som ble innfør i forrige uke, og ikke minst tiltakene som byrådet kom med tirsdag, sier Høie til TV 2.

Det er særlig smittetrykkets seiglivethet i hovedstaden som bekymrer helseministeren. At mange fra resten av landet også har en tilknytning til Oslo, gjør at han også frykter at hovedstadssmitten kan spre seg til resten av landet.

Les også: Ny smitterekord i Oslo – 223 nye koronasmittede registrert siste døgn

Helseministeren opplyser at det kan bli aktuelt med ytterligere innstramninger dersom smitten ikke går ned i Oslo.

– Det er muligheter for ytterligere innstramninger, men de blir samtidig vanskeligere og vanskeligere. Innstramningene som kom tirsdag rammer de vi har prøvd å skjerme: nemlig ungdom og barn. Det er utfordringen, sier Høie.

Les også: Raymond Johansen bekymret for kjøpesentersmitte i Oslo

– Det haster å snu utviklingen i Oslo av hensyn til situasjonen på sykehusene på østlandsområdet og for å klare å snu utviklingen nasjonalt, sier Høie.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.