– Satsingen på yrkesfag kan falle fullstendig sammen

– Arbeidet med å med snu trenden under (Raymond) Johansen-byrådet kan nå bli forgjeves, sier Aps gruppeleder Marthe Scharning Lund.

Nå lanserer de sin egen tiltakspakke for yrkesfag på 30 millioner kroner i sitt alternative budsjett.

– Vi har brukt åtte år på å snu den negative utviklingen av yrkesfag. Det klarte vi. Nå kan satsingen falle fullstendig sammen, mener Scharning Lund, som også er nestleder i Finansutvalget.

90.000 nye fagarbeidere

Ifølge regjeringen trenger Norge 90.000 flere fagarbeidere om 10 år. Utfordringen, ifølge Oslo Ap, er å få elever til å velge yrkesfag.

I Oslo søker kun 27 prosent av ungdomsskoleelevene seg til yrkesfag. I resten av landet er andelen 50 prosent.

Næringslivet skriker etter yrkesfaglig kompetanse. NHO Viken og Oslo sier at 67 prosent av deres bedrifter mangler arbeidskraft med riktig kompetanse.

– Oslo er en by med mange høyt utdannede, og for mange har yrkesfag en lavere status enn akademiske fag og velger dermed studiespesialisering på videregående, tror Scharning Lund.

– Dette må vi gjøre noe med. Derfor lanser vi nå flere aktive tiltak for å bedre statusen for yrkesfag. Særlig innen bygg, anlegg, tekniske fag og helsefag er situasjonen prekær, sier hun.

Nye tiltak

I budsjettet for neste år har Høyre/Venstre-byrådet kuttet støtten til Fagskolen med fem millioner kroner, og ytterligere 10 millioner i 2026.

Det får Marthe Scharning Lund til å rasle med verktøykassa:

– Samtidig som skolebyråd Julie Remen Midtgarden kutter i Fagskolen, så serverer byrådet en stakkarslig yrkesfag-profil i budsjettet sitt. De svikter de unge og de svikter næringslivet, sier Ap-politikeren.

– I stedet for å satse på Fagskolen og yrkesfag, har byrådet hittil brukt nesten 500 millioner kroner på å gi de med de dyreste boligene mindre eiendomsskatt. Dette er midler som kunne vært brukt på andre ting, som å ikke kutte støtten til Fagskolen, sier hun.

I sitt alternative budsjett for neste år, setter Ap-politikeren av 30 millioner kroner for å få fart på yrkesfagutdannelsen.

---

Oslo Aps plan for yrkesfag

Øke antall plasser i fagskolen (10 mill.)

Utvikling av lærlingportal (3 mill.)

Økt støtte til Fair Play Bygg (0,6 mill.)

Oppgradere utstyrsparken yrkesfag (5 mill.)

Gjennomføre et yrkesfagprosjekt for veiledningstjenesten i Utdanningsetaten (5 mill.)

Sosiale midler til yrkesfaglige linjer (5 mill.)

---

– Det er dyrt å utdanne folk innen yrkesfag, og jeg kan nesten mistenke skolebyråden for å heller ha folk over i en billigere studiespesialisering enn i yrkesfag. Derfor har vi i vårt budsjett satt av fem millioner kroner til å oppgradere utstyrsparken til yrkesfag. Jeg tenker da på utstyr som verktøy, og lignende, sier Scharning Lund.

– Skal vi få flere til å velge yrkesfag må vi også sikre at arbeidsmarkedet de skal ut i, er trygt og skikkelig. Derfor vil vi også øke bevilgningene til Fair Play Bygg, som jobber med å avdekke arbeidslivskriminalitet i byggenæringen. Vi setter også av tre millioner kroner til utvikling av lærlingportal. Vi tror det er på høy tid å utvikle en portal hvor lærlinger og bedrifter kan møte hverandre, litt som på en datingapp, sier hun, med et glimt i øyet.

Vår politikk

– Nå er dere i opposisjon. Så hvor realistisk er deres budsjett?

– Nå håper jeg også at byrådspartiene ser nytten og verdien av å sette yrkesfag enda høyere opp på dagsordenen. Dette er vår politikk, og er et ansvarlig budsjett som vi ville styrt etter om vi hadde måtte ta over som byråd i morgen, sier hun.

– Behovet for fagarbeidere i hovedstaden er stort, og derfor er det bekymringsfullt at ikke flere søker yrkesfag. Oslo vokser med rundt 10.000 i året, og næringslivet skriker etter fagarbeidere, sier Scharning Lund.

Skolebyråd Julie Remen Midtgarden (H) rykket nylig ut i Dagsavisen og ønsket at flere søker seg til yrkesfag.

– Oslo og Norge trenger flere fagarbeidere og jeg håper flere Oslo-ungdommer vil velge seg en yrkesfaglig utdanning i fremtiden. Uten dyktige fagarbeidere stopper Oslo, sa Midtgarden.

– Samtidig kutter hun i Fagskolen, og byrådet serverer en stakkarslig yrkesfag-profil i budsjettet sitt, legger Scharning Lund til.

Men Scharning Lund synes det er positivt at skolebyråden sier at Oslo skal bli landets beste lærlingbedrift.

Oslo kommune er en av landets største bedrifter, med nesten 55.000 ansatte og 52 forskjellige virksomheter.

– Det er et mål vi støtter fullt ut. Men det hjelper ikke at det er læreplasser, om det ikke er noen som vil ha de plassene. Og det er her min kritikk ligger. Det ser ikke ut som om byrådet forstår at de må satse enda mer på yrkesfag, avslutter Marte Scharning Lund.

Skyter over mål

Skolebyråd Julie Remen Midtgarden (H), er forelagt Marthe Scharning Lunds uttalelser.

– Her skyter Scharning Lund høyt over mål. Arbeiderpartiet hadde åtte år på seg, men løftet nesten ikke en finger for yrkesfagene. De satte et mål om at 1 av 3 skulle velge yrkesfag, men klarte ikke å nå sitt eget mål, skriver skolebyråden i en e-post til Dagsavisen.

Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H). (Terje Pedersen/NTB)

– Byrådet har opprettet et kommunalt lærlingtilskudd og satt av 25 millioner kroner til dette. Vi senker terskelen for å ta inn lærlinger, skaffer flere læreplasser og styrker utstyrsparken til de videregående skolene. I tillegg styrker vi lærekandidatordningen, som gir ungdom og voksne uten forutsetninger for fag-/svenneprøve en mulighet til yrkesfaglig opplæring i bedrift. Dette bidrar til at flere kan fullføre en yrkesfaglig utdanning, sier hun.

---

Byrådets yrkesfagsatsing

Gjenoppretter og styrker det kommunale lærlingetilskuddet med 25 mill.

Oppgraderer utstyrsparken på yrkesfag: 40 mill.

Tar inn flere lærlinger enn under det rødgrønne byrådet.

Gjør lærlingrådet til en permanent funksjon.

Tettere oppfølging av frafallsutsatte lærlinger.

---

Hun lar seg heller ikke imponere over Aps satsing på å oppruste utstyrsparken.

– Jeg registrerer også at Marte Scharning Lund vil bruke fem millioner kroner på å ruste opp utstyrsparken på yrkesfag i Osloskolen. Til orientering har det blågrønne byrådet allerede satt av totalt 40 millioner til nytt utstyr for yrkesfagelever. Det er mer enn hva som ble bevilget til utstyr fra 2018 til 2023 til sammen, sier hun.

– Når Scharning Lund kritiserer vår satsing og samtidig fremmer forslag som allerede slår inn åpne dører, faller kritikken hennes på steingrunn, avslutter skolebyråd Julie Remen Midtgarden.

