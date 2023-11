Krystallnatten markert i Oslo – men på ulike arrangementer

For i stedet for å delta i markeringen utenfor Stortinget, holdt Det Mosaiske Trossamfund en egen minnestund ved synagogen i Oslo. Der møtte mange opp med fakler til minne om alle jødene som mistet livet i jødeforfølgelsene før og under andre verdenskrig.

– Det var veldig spesielt å se så mange som kom. Vi er en veldig liten menighet. Å se så mange som vil komme sammen, spesielt i den situasjonen der folk er litt redde, det varmer hjertet mitt, sier Ronen Bahar, leder av Det Mosaiske Trossamfund (DMT), til VG.

Annerledes markering

Torsdagens markering brøt med tidligere markeringer, der Det Mosaiske Trossamfund og Antirasistisk Senter har holdt arrangementet sammen.

Politiet var til stede på markeringene med flere ressurser. Det skyldes økt fokus på samlingspunker for den jødiske minoriteten med tanke på konflikten i Midtøsten.

– Det vil være synlig politi til stede, men vi venter ingen konflikter knyttet til denne markeringen, sa stabssjef Harald Nilssen i Oslo politidistrikt til NTB før arrangementet startet torsdag kveld.

– Ikke politisk

Deltakerne på det andre arrangementet gikk fra Youngstorget til Eidsvoll plass foran Stortinget. Leder for Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour, understreker overfor VG at de ikke ønsket noen politisering av arrangementet, og at han synes det var synd at Det Mosaiske Trossamfund ikke deltok i år.

– Vi hadde syntes det ville vært viktig å vise at vi står sammen, og at man kan stå sammen mot antisemittisme og rasistisk hat, særlig nå, sier han.

Krystallnatten er betegnelsen på novemberpogromen som skjedde natten mellom 9. og 10. november 1938.

Jøder og jødisk eiendom ble utsatt for systematiske voldshandlinger og angrep, i all hovedsak utført av enheter fra Sturmabteilung (SA) og Hitlerjugend, samt ytterliggående medlemmer av nazistpartiet NSDAP.

Om lag 7000 jødiske forretninger og boliger ble vandalisert under novemberpogromen. Offisielt ble 91 mennesker drept. Over 1400 synagoger ble brent ned. Pogromen markerte starten på den systematiske jødeforfølgelsen som bare få år senere utviklet seg til holocaust.

