Gro Harlem Brundtland: – Jeg får gjøre mitt lille bidrag

Ikke uventet topper byrådsleder Raymond Johansen lista, med Aps ordførerkandidat Rina Mariann Hasen på plassen bak.

Men vel så interessant er det at landsmoder og tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland har inntatt 65. og siste plass på nominasjonslista.

Eller det som kalles æresplassen.

Får hun nok personstemmer, noe som ikke er usannsynlig, vil hun få en plass i bystyret den neste perioden.

– Jeg svarte ja da nominasjonskomiteen tok kontakt for to dager siden. Jeg tenkte jeg får gjøre mitt lille bidrag, skriver hun i den e-post til Dagsavisen, via sin kommunikasjons-rådgiver.

– Thorvald gjorde det samme på min alder. Nå må vi alle trå til i forkant av det kommende valget, skriver hun videre.

