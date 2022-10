Ullevål sykehus oppretter egen Ukraina-avdeling

Det bekrefter medisinsk direktør Hilde Myhren ved Oslo universitetssykehus (OUS) til Dagbladet.

OUS har mottatt godt over 20 pasienter fra Ukraina, ifølge Myhren. Norge har totalt mottatt 106 pasienter, hvor 48 er kommet til Helse sør-øst per 14. oktober.

– Situasjonen i ukrainsk helsevesen er krevende, og det rapporteres om at sykehusene er overfylte. Vi kan derfor se for oss at det i framtida vil kunne komme flere pasienter, sier Myhren.

Hun legger til at det kommer både sårede sivile og soldater til Norge.

– Vi som sykehus skiller ikke på militære og sivile pasienter. Alle får et likeverdig tilbud, sier hun.

Det var i sommer at Norge sa ja til å ta imot sårede soldater fra Ukraina, og i juni kom de første skadde soldatene.