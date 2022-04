Munchmuseet med sterke besøkstall: Over 600.000 på besøk i de første seks månedene

Til sammenligning hadde Munchmuseet da det lå på Tøyen et rekordår i 2019 med 300.000 besøkende hele året.

– Dette er tall vi aldri før har sett i Norge. Det er flott å se at interessen for det nye museet og Edvard Munch er så stor, og ikke minst at det er så mange barn som besøker oss. Vi har jobbet hardt for å skape denne interessen, og alle som jobber på museet bidrar til et bred og godt program og fine opplevelser. Vi har nå en fantastisk mulighet til å skape kunstinteresse i en vesentlig større del av befolkningen, sier direktør Stein Olav Henrichsen

Ikke minst har mange barn og yngre besøkt det mye omtalte, nye kunstmuseet: Hele 45.071 barn og 54.764 under 25 år, totalt 99.835, får NTB opplyst. I tillegg var det mange barn tilstede under selve åpningen, noe som bringer antallet opp i nærmere 60.000.

Dette er i tråd med satsingen på et ungt publikum med alt fra babyforestillinger til Barnas kunstdag, verksteder, Mini Munch-festival, og programmet «Munch ung» rettet mot ungdommer fra 14–19 år.

MUNCH, som museet selv kaller seg, åpnet 22. oktober 2021. Det kjenner mange til, opplyser museet: Over 90 prosent av Norges befolkning er klar over at det nye Munchmuseet i Bjørvika har åpnet.

Undersøkelser som er gjennomført viser at nærmere 70 prosent av befolkningen sier at de ønsker å besøke museet. Det ventes også et stort innrykk av internasjonale besøkende i sommer.

Museet har nylig innført en innført gratis inngang på hver onsdag kl. 18–21 for å gjøre museet tilgjengelig for enda flere.

– Vi gleder oss til sommersesongen hvor vi venter et høyt besøk. Jeg oppfordrer alle til å kjøpe billett på forhånd, sier direktør Henrichsen.

