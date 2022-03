Opposisjonen om Klemetsrud-satsing: – Endelig

– Her er det bare å si «godt jobba». Både til byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og andre involverte, sier Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg til Dagsavisen.

– Endelig får de til det som vi har foreslått i alternative budsjetter, men som ikke flertallet har vært enig i, sier hun.

[ Byrådet sikrer Klemetsrud-satsing ]

Litt overrasket

Selv om hun når er glad for løsningen, er hun også overrasket over at dette kom nå.

– I perioder har jeg lurt på om byrådet virkelig ønsket dette. Eller om de vare satt og ventet på at staten eller EU skulle ta regningen, sier hun videre.

– Frykter du en økonomisk sprekk her, som vi ser på vannforsyningsanlegget?

– Jeg håper at de har kalkulert inn risikoen her, slik at ikke skattebetalerne må stå for en kjempestor ekstraregning, sier hun.

Fortum selger sin halvdel i Fortum Oslo Varme til Hafslund Eco, Infranode og HitecVision. De tre selskapene sier de vil bygge ut karbonfangst på Klemetsrud.

Endelig får de til det som vi har foreslått i alternative budsjetter, men som ikke flertallet har vært enig i. — Anne Haabeth Rygg (H)

Oppkjøpet ble kunngjort i en børsmelding tirsdag. De tre selskapene betaler til sammen 10 milliarder kroner for halvparten av Fortum Oslo Varme, som dermed verdsettes til 20 milliarder kroner.

I dag eier Oslo kommune 50 prosent av selskapet og Fortum 50 prosent. Hafslund Eco er i tillegg heleid av Oslo kommune, og som en del av transaksjonen overføres Oslo kommunes eierandel til Hafslund Eco.

Tidligere bevilget regjeringen Solberg tre milliarder kroner til prosjektet, og Oslo kommune finansierte resten selv.

Få bort utslipp

Anne Haabeth Rygg håper at dette kan være starten på å få ned Oslos utslipp.

– Dagens oppkjøp viser at Oslo mener alvor med å få ned utslippene. Og at de har evne til å virkelig gjøre noe med byens utslipp, sier Haabeth Rygg.

Enn så lenge har ikke bystyret fått vite mer enn hva som har kommet fram på pressekonferansen.

Nestleder og miljøpolitisk talsperson i Oslo Venstres bystyregruppe og fraksjonsleder for Venstre i miljø- og samferdselsutvalget, Marit Kristine Vea er også godt fornøyd med byrådets løsning.

– Her har byrådet gjort akkurat som Venstre og bystyret har bedt om, og sørget for fullfinansiering av karbonfangstanlegget. Med forbehold om at vi ikke kjenner alle detaljene rundt dette, så fremstår dette som et veldig godt grep, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Jeg synes det er veldig bra at kommunen tar ansvar og viser at Oslo vil gå foran i klimakampen. — Marit Kristine Vea (V)

Hun er fornøyd med at byrådet tar grep.

– Jeg synes det er veldig bra at kommunen tar ansvar og viser at Oslo vil gå foran i klimakampen. Nå skal vi kutte utslippene fra det største punktutslippet i byen. Det er et gjennombrudd i klimakampen, og teknologien som skal tas i bruk på Klemetsrud kan forhåpentligvis bli viktig som modell for slike prosjekter også i andre land og byer, sier Venstre-representanten.

[ Derfor sa EU nei til CCS på Klemetsrud ]

– Må få regjeringen på banen

Lan Marie Berg (MDG) var fersk miljøbyråd da hun besøkte anlegget på Klemenstrud for første gang i 2015.

– Helt siden MDG kom inn i byråd i 2015, har vi jobbet for å få til karbonfangst fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, skriver hun på sin egen Facebooks-side.

Lansering MDGs plan for Norge etter oljealderen Stortingsrepresentant Lan Marie Berg (MDG mener at karbonfangsten på Klementsrud er den største klimanyheten på lang tid. (Gorm Kallestad/NTB)

Hun mener dette er den største klimanyheten i Norge på mange år.

– Samt at dette er starten på et nytt norsk industrieventyr. Nå kan vi både få fjernet utslipp tilsvarende 200.000 biler i Oslo, og samtidig utvikle teknologi som kan kutte utslipp fra hundrevis av forbrenningsanlegg i Norge og Europa. Det er fantastiske nyheter for Oslo og den internasjonale klimakampen, skriver hun i en e-post.

Ikke alle kommuner har de musklene som Oslo har. Nå må regjeringen komme på banen og forplikte seg til å støtte bygging av flere karbonfangstanlegg i Norge. — Lan Marie Berg (MDG)

Også Bergen, Trondheim og andre byer i Norge jobber lokalpolitikerne også med å få til karbonfangst på sine avfallsanlegg.

– Ikke alle kommuner har de musklene som Oslo har. Nå må regjeringen komme på banen og forplikte seg til å støtte bygging av flere karbonfangstanlegg i Norge, sier Lan Marie Berg.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen