Oslo søker om å bli en av EUs klimanøytrale byer

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo sier til NRK at status som klimanøytral, vil gi bedre tilgang til EU-midler til klimatiltak og mulighet til å utveksle kompetanse og erfaring med andre byer.

Byene som blir valgt ut til EU-programmet, må skrive under på en kontrakt som forplikter dem til å være klimanøytrale i 2030.

Oslo er i dag bak skjema for å nå klimamålet. Klimatall fra SSB viser at utslippene i Oslo har blitt kuttet med under 30 prosent siden 2009, mens Oslos mål er å redusere utslippene med 95 prosent på ti år.

Man kan bli klimanøytral ved å kjøpe klimakvoter, mens det Oslo planlegger, er rene kutt. For å få til det trekker byrådslederen fram ytterligere elektrifisering av bilparken, fossilfrie byggeplasser og å få på plass karbonfangst og -lagring på Klemetsrud.

