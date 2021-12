Vil gi foreldrehjelp: – Veldig mange opplever at man sitter litt på hver sin tue

Som foreldre er det lett å føle seg alene og det kan være vanskelig å vite om man oppdrar barna riktig. Av denne grunn opprettet Anne Lena Hoff en gruppe på Facebook for foreldre, Foreldrelandsbyen.

Foreldrelandsbyen jobber for å bygge bærekraftige lokale og digitale fellesskap for foreldre og andre omsorgsgivere.

– Veldig mange opplever det at man sitter litt på hver sin tue, det ønsker jeg å gjøre noe med, sier daglig leder Hoff til Dagsavisen.

Daglig leder av Foreldrelandsbyen Anne Lena Hoff (Privat)

Det er vanskeligere å være forelder nå enn før

– Mye av problemet for foreldre nå er at man ikke har hatt samme oppdragelse selv, sier Hoff.

Bidragsyter til Foreldrelandsbyen og fagkonsulent Heine Vestvik forteller at det er vanskeligere å være forelder i dag enn det var før.

Denne generasjonen foreldre har mest sannsynlig hatt en veldig forskjellig barndom fra hvordan det er forventet å oppdra barna sine nå.

– De er ikke blitt vant med at det er blitt tatt hensyn til barnas følelser, men nå skal vi plutselig gjøre det, sier Vestvik.

– Nå oppdrar vi en generasjon helt uten bruk av vold. Det er det som er meningen. Det høres kanskje rart ut, men egentlig så er jo dette helt nytt.

Det er blitt skamfullt å miste kontrollen hjemme. Vestvik mener at foreldre bør vite at det er normalt å ha disse utbruddene, man blir ikke nødvendigvis en dårlig forelder. Det er normalt.

Tre gode råd for foreldre

– Du må tåle å være litt upopulær, sier Vestvik.

Det er viktig å ha gode grenser, men enda viktigere å holde på dem, forteller han videre. Foreldre bør prøve å ikke bøye seg, men heller ikke bli veldig sint.

– Tør å snakke med barna om følelsene deres.

Det trenger ikke å være så vanskelig som mange tror. Vestvik forklarer at det er små ting som er essensielle, men lette.

Fagkonsulent og forfatter Heine Vestvik (Privat)

– Du trenger bare å sette deg ned og spør hvordan det går. Se dem i øynene og vær til stede, sier han.

Det viktigste er at du faktisk setter av litt tid til dette, hver dag. På denne måten får du følelseskontakt med barnet ditt.

– Det siste er å klappe seg selv på skulderen.

Det er nye tider og nye utfordringer. De aller fleste foreldre gjør en god nok jobb, utdyper Vestvik. Familieliv er vanskelig. Det kan være mye hyl og skrik, og det er viktig å huske at det er en del av pakken.

– Det er mye friksjon i en familie. Ta vare på seg selv, det er poenget her, sier han.

Overbeskyttende foreldre

Det er omdiskutert om nåtidens foreldre er for overbeskyttende. Vestvik mener dette ikke er riktig.

– Det er mye mer som er farlig som vi nå ikke lar ungene våres holde på med. Som de gjorde før. Det er bare bra, men det er ikke overbeskyttende, forklare han.

Barn blir ikke svakere av trøst, presiserer han. Det er uenigheter om at det kanskje er dumt at man ikke lar barna stå i vanskeligheter alene, men dette mener Vestvik ikke er noe problem.

– Det er ingen unger som blir svakere av å få trøst. Tvert imot, de blir sterkere av det.

– Vi har stort fokus på psykisk helse

Foreldrelandsbyen er et forum for alle foreldre. De fokuserer på et bredt spekter av temaer og problemstillinger, men har særlig fokus på psykisk helse.

– Vi har stort fokus på psykisk helse. Gode helse hos foreldre er et sterkt bidrag til en god helse hos neste generasjon, og dermed folkehelsa.

Men nettsiden vil ta opp tema som tilknytning, overganger til barnehage eller skole, fødselsforberedelser, hvordan motivere tenåringen, osv.

Foreldrelandsbyen er et gratis tilbud der man har muligheten til å benytte seg av forum, live-foredrag, og andre ressurser. På Facebook har også Foreldrelansbyen god oppslutning på lokale grupper for foreldre.

– Vi streber ikke etter å være et alternativt helsevesen, og eksisterende tilegg, men et godt tillegg, sier Hoff.

