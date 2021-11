Ida Karoline Helle Hofseth Ida Karoline Helle Hofseth er en av 20.000 nordmenn som fortsatt er permittert etter koronapandemien. Nå mener YS at de langtidspermitterte må behandles som langtidsledige i stedet for at staten legger til grunn at de snart skal tilbake i sin gamle jobb. (Tobias Mandt)