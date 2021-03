495 nye koronasmittede i Oslo siste døgn – det klart høyeste så langt

Av Alexander Vestrum

Tallet er 128 høyere enn ett døgn tidligere, da det ble ny smittetopp. Gjennomsnittet den siste uka er 290 smittede per dag.

Totalt er 24.277 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Høyest i Stovner bydel

Smittetallene er høyest i bydelen Stovner. Der ligger smittetrykket på 1.414 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble registrert 62 nye smittede i bydelen siste døgn. De siste 14 dager er det registrert 471 nye smittede.

Etter det følger bydelene Grorud og Alna, med henholdsvis 1.220 og 1.112 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

I bydelen Ullern er smittetallene lavest. Der er smittetrykket på 243 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert ni nye smittede i bydelen siste døgn. De siste 14 dager er det registrert 84 nye smittede.

Helsebyråden: Alvorlig

Helsebyråd Robert Steen (Ap) uttalte tirsdag til NTB at det ikke er tvil om at Oslo er inne i en tredje smittebølge. Han kaller situasjonen for alvorlig.

– Vi har aldri vært i nærheten av å registrere et så høyt smittenivå som vi har gjort den siste tida. Selv om vi har hatt svært strenge tiltak i Oslo i lang tid, har smitten mer enn firedoblet seg siden begynnelsen av februar, sa Steen.

– Det er en sterk økning i hvor mange som blir så syke at de blir lagt inn på sykehus, og de er yngre enn før. I tillegg vet vi nå at mange unge også får senvirkninger av korona. Det er bakgrunnen for at vi i går kveld innførte nye, strenge tiltak i byen med forbud mot mer enn to besøkende i private hjem og skjerpede tiltak i skolene. Vi må gjøre alt vi kan for å slå ned viruset, slik vi har gjort tidligere, la han til.

Første gang over 1.000

Det siste døgnet er det registrert 1.156 koronasmittede i hele Norge, ifølge oversikten i MSIS. Tallet er 442 høyere enn samme dag for en uke siden.

Totalt er det nå registrert 82.455 smittede, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Det er første gang det blir registrert over 1.000 smittede på ett døgn. Toppen før dette ble nådd 6. januar, med 930 smittede på ett døgn.

Drøyt 4,2 millioner koronatester er til nå utført i landet.

448.355 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 257.405 personer har fått andre dose.

224 på sykehus

224 koronapasienter var tirsdag innlagt på sykehus. Det var tre flere enn dagen før.

Til sammen er 641 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

63,9 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

Strenge tiltak

Tirsdag ble det strengeste tiltaksnivået videreført for flere kommuner i tidligere Vestfold fylke, samt at det ble oppjustert for de siste Vestfold-kommunene.

Regjeringen innførte også det strengeste tiltaksnivået for sju kommuner på Haugalandet. Tiltakene gjelder fra midnatt og til søndag 11. april.

– Det er stigende smitte med den engelske virusvarianten i flere av kommunene i Haugesund-området, og de melder om at situasjonen er utfordrende og uoversiktlig. Kommunene har derfor bedt om at regjeringen innfører regionale tiltak slik at de kan få kontroll over smitten, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Tiltakene gjelder for kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Utsira og Vindafjord i Rogaland fylke, samt Sveio i Vestland fylke.