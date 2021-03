Saken oppdateres

– Det er alvorlig. Syklisten var ikke ved bevissthet da ambulansen ankom. Det ble utført førstehjelp på stedet før vedkommende ble fraktet med ambulanse til Ullevål sykehus, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til VG.

Politiet har kontroll på bilisten og gjennomfører vitneavhør.

Møllerveien er en kort vei like ved Vulkan. Veien er stengt for all trafikk som følge av ulykken, som skjedde i 13-tiden.

