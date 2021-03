Oslo åpner for ungdomsaktiviteter – treningssentre, kjøpesentre og ølkraner fortsatt stengt

Av Eirik Husøy

Byrådet har besluttet å åpne for fritidsaktiviteter for ungdom til og med 19 år, samt at voksne skal kunne delta i organisert trening utendørs. Åpningen gjelder fra torsdag, opplyser byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Tiltakene vil i utgangspunktet vare i to uker, fram til 3. mars.

Kommentar «Det er ikke holdbart at Oslo ligger på 197. plass»

Fortsetter gjenåpningen

Trening og organiserte fritidsaktiviteter for ungdom til og med 19 år gjelder både utendørs og innendørs, mens aktivitet og idrett for voksne kun kan skje utendørs.

Så lenge man kan holde minst en meters avstand, kan voksne delta i organisert trening ute i grupper på maks ti personer, opplyser kommunen.

Kommunen bekreftet onsdag også at lesesaler og campus på universiteter og høyskoler blir åpnet i Oslo etter at regjeringen fjernet ringtiltakene tirsdag.

Lesesalene og campusene i Oslo-regionen ble stengt 23. januar for å hindre spredningen av den britiske virusmutasjonen. Under pandemien er det kun nasjonale tiltak som har stengt lesesalene og campusene i hovedstaden.

Fra før gikk videregående skole denne uken fra rødt til gult nivå. Oslo-elevene kunne dermed vende tilbake til en mer normal skolehverdag etter tre måneder med i hovedsak digital undervisning.

Tidligere har også barnehager og grunnskoler gått til gult nivå. Byrådet har også åpnet for fritidsaktiviteter og idrett for barn, skolesvømming, svømmekurs og toppidrett, samt gjenåpnet bibliotek, butikker og serveringssteder.

Holder igjen

Den siste uken har det vært en liten økning i antall smittetilfeller, etter en lengre periode med nedgang.

Gjenåpning noen steder betyr at det må holdes igjen andre steder, opplyser Johansen. Fortsatt skjenkestopp får NHO Reiseliv til å reagere. Organisasjonen mener det haster med å få opphevet skjenkestoppen.

– Oslo har vært uten skjenking i tre måneder, og det rammer serveringsbransjen hardt og brutalt. Hundrevis av særlig små serveringssteder er på randen av konkurs. Alkoholsalget utgjør en betydelig del av restaurantenes inntjening sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold.

Les også: Norges største barnehage koronastengt

Treningssentre og kjøpesentre

Treningssentrene har også vært stengt i tre måneder og får ikke åpne ennå. Trening utendørs kan likevel organiseres av treningssentre og idrettslag, sier Johansen.

– Dette er en forsiktig start for treningssentre og idrettslag på veien mot full gjenåpning, sa Johansen.

Også kjøpesentre må fortsatt holde stengt, men Johansen understreker at byrådet tar sikte på at de kan åpne i løpet av de neste ukene.

– Vi beholder begrensningene for kjøpesentrene. Det betyr at serveringssteder, matbutikker, apotek og andre virksomheter på kjøpesentre med unntak kan holde åpent, men andre typer butikker på sentrene må holde stengt, sa byrådslederen.

Kjøpesentre i Oslo og nærliggende kommuner ble stengt siste uka i januar i forbindelse med mutantutbruddet i Nordre Follo.

Flere lyspunkter

Til tross for økt smitte den siste uka, fortsatt spredning av muterte virus fortsetter og flere smitteutbrudd ved barnehager og skoler, er det flere lyspunkter.

Det er 19 dager siden siste tilfelle av nysmitte på sykehjem i Oslo. I aldersgruppen over 85 er det knapt registrert smitte på flere uker, og vaksineringen er i ferd med å beskytte de mest utsatte blant oss. Kapasiteten på sykehusene fortsetter å være god, opplyser Johansen.

Han skrøt av innsatsen som er gjort i bydel Stovner. Bydelen har lenge vært en av de hardest rammede i Oslo, men gjennom målrettede arbeid og innsats i lokalmiljøet har smitten stupt fra 115 smittede i årets første uke til 25 i forrige uke.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!