Slik svindles det med koronaordningene

Av Johan Falnes

Mandag la regjeringen fram en revidert strategi for innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Der får svindel i forbindelse med koronapandemien spesiell oppmerksomhet.

Ifølge arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er det ingenting som tyder på omfattende misbruk.

Men det som er avdekket, er i flere tilfeller urovekkende.

– I en krisesituasjon er det bedrifter og enkeltpersoner som utnytter disse ordningene for å sko seg på skattebetalernes regning, sier Isaksen til NTB.

– Når det er store penger i omløp, så vet vi at det kan være fristende for kriminelle.

Arbeidstakere utnyttes

I strategien skriver regjeringen at det er sannsynlig at arbeidstakere utnyttes «mer og grovere» enn før.

Det skyldes økt konkurranse om kunder og anskaffelser, noe som bidrar til at arbeidsgivere presses til å holde kostnadene på et minimum.

Ifølge regjeringen foreligger det også informasjon om at arbeidsgivere har permittert ansatte unødig for å spare på lønnskostnader. Samtidig er ansatte blitt bedt om å jobbe svart mens de har vært permittert.

Et annet problem er brudd på innreisereglene:

* Det er rapportert om omfattende bruk av falske arbeidskontrakter ved landegrensene for å få innreise til Norge eller for å unngå karantenehotell. Falske norske arbeidskontrakter er også kjøpt og solgt på nettet.

* Utenlandske arbeidere er gjentatte ganger blitt bortvist på grensa på grunn av manglende fagkompetanse eller arbeidstillatelse. Flere har allerede arbeidet ulovlig i Norge.

Svindel med støtteordninger

Regjeringen slår samtidig alarm om en rekke former for svindel med støtteordninger. I alt 66 bedragerisaker ble anmeldt til politiet i 2020.

Dette er noen av eksemplene:

* Nav og Skatteetaten har avdekket systematisk svindel med den midlertidige ordningen med lønnskompensasjon. Dette har skjedd ved at arbeidstakere har registrert fiktive ansatte i systemet for å få ut uberettiget lønnskompensasjon. I noen tilfeller er identiteter blitt misbrukt. I andre tilfeller er identiteter utlånt mot gjenytelse. Slik svindel har i de største sakene gitt kriminelle aktører opptil 5 millioner kroner i uberettiget støtte.

* Nav har også avdekket lignende svindel med kompensasjonsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende. I kombinasjon med dette har det også forekommet misbruk av dagpengeordningen og andre trygdeordninger.

* Den statlige lånegarantiordningen er blitt misbrukt av personer som har brukt lånene til personlige formål, for eksempel investeringer i kryptovaluta, nedbetaling av personlig gjeld eller overføringer til familie.

Nye tiltak

I den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet varsler regjeringen at misbruk av permitteringsordningen skal bli straffbart. Et forslag om dette vil bli lagt fram for Stortinget i løpet av våren.

Samtidig legges det fram flere andre nye tiltak, deriblant:

* forbud mot lønnstyveri

* forbud mot å betale ut lønn i kontanter

* en godkjenningsordning for bilpleiebransjen

– Selv om norsk arbeidsliv i det store og hele er bra, så vet vi at det er kriminelle og useriøse aktører som vi trenger stadig nye verktøy for å ta, sier Isaksen.

Det er fjerde gang strategien mot arbeidslivskriminalitet revideres. Den første versjonen ble lagt fram i 2015.

