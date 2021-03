I kø for Kanye

Fredag ettermiddag var det trøtte ansikter i køen. Politiet hadde vært innom og gitt beskjed om at det er forbudt å sove ute.

– Nå sover vi på skift på dagen, saAbbe, som er nummer tre i køen.

– Men nå er det bare en natt igjen, smiler han.

Lørdag var de kanskje enda trøttere, men lykkelige.

– Jeg er så glad, smilte Auror med sine Yeezy Boost 350 i hendene.

Folk har ligget i kø siden onsdag. Håpet er å bli den lykkelige eier av et par sneakers av typen Yeezy Boost 350 signert Adidas og rapartisten Kanye West. Nytt denne gang er at skoene også kommer i jentestørrelser, og flere jenter velger har funnet vei inn i køen. Folk har pakket seg inn i pelser og ulltepper mens de venter på at tida skal gå.

– Det er en enorm interesse for nettopp Kanye Wests design, både skoene og klærne, sier avdelingsleder på Yme, Fredrik Johansson til Dagsavisen.

– Jeg tror det handler om eksklusivitet, men også at det er design som folk liker, at det er anvendelig og i tida og selvfølgelig av meget høy kvalitet.

Når butikkdørene åpner lørdag morgen får 30 par splitter nye sko i fargen moonrock – en offwhite/beige fargekombinasjon nye eiere, som enten er sneakersfanatikere eller selgere som bare vil selge skoene videre. For såkalt resalg av eksklusive merkevarer er blitt big business og Yeezy Boost-skoene som selges for 2295 kroner i butikk, går for opp mot ti tusen kroner på nettsteder som eBay og Craigslist fordi de slippes i begrenset opplag. I tillegg er det å stå i kø for andre blitt en måte å tjene penger på, så det er mange ledd i denne trendy næringskjeden.

Adidas

Designsamarbeidet mellom Kanye West og Adidas har blitt svært populært, PR-messig godt hjulpet av Kardashianklanen som er til stede på alt West foretar seg på motefronten. Samarbeidet med Adidas inkluderer også en kleskolleksjon, og i motsetning til andre kjendiser som Adidas har jobbet sammen med har Kanye West sluppet å forholde seg til logoen og de klassiske Adidasstripene i like stor grad i sin design. Til tross for blandet kritikk, spesielt for kleskolleksjonen har rapperens designprosjekt vist seg å være god butikk.

Johansson forklarer at det er sneakersene som er inngangsbilletten til Kanye Wests designunivers, og at interessen for lørdagens salg har vært overveldende. For det ryktes om folk som kommer helt fra Japan for å ligge i kø i kalde Oslo.

De ti første i køen er garantert et par sko, mens de resterende får delta i en loddtrekning om å kjøpe de 20 parene som er igjen.

– Vi syns det er gøy med så mye entusiasme og folk oppfører seg veldig fint selv om nettene er kalde og timene nok kan bli lange utenfor. Men Paleet sørger for at de har muligheter for toalettbesøk, og de som har med seg varmeovn får lov til å koble seg på strøm fra butikken. Det er en kundeservice som vi med glede koster på oss, sier Fredrik Johansson.

Nye sko Black Friday

De som må gå tomhendte hjem på lørdag trenger ikke fortvile, for det kommer flere muligheter. Blant annet har den danske butikken stormfashion.dk lagt opp til en stor loddtrekning på nett for folk som bor utenfor København til å kunne få muligheten til å kjøpe et par Yeezy Boost 350-sko. Og hos YME i Oslo kommer det et nytt parti den 27. november, handledagen som kalles Black Friday på amerikansk. Så da er det bare å finne fram fluktstolen og skinnfellen igjen.