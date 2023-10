Ny sesong av Helt Ramme sporter: – De har stolt blindt på at vi vet hva vi driver med

---

Hvem: Nicolay Ramm (34)

Hva: Komiker og programleder

Hvorfor: Fredag 27. oktober er det premiere på en ny sesong av Helt Ramme sporter på NRK

---

Gratulerer med ny sesong av Helt Ramme sporter! Denne gangen har du med deg Mikkel Niva, Christina Vukicevic Demidov, Oskar Westerlin og Cengiz Al. Hvorfor akkurat dem?

– Takk! Helt fantastiske folk som har takket ja til denne galskapen. Hmm, sportene vi kaster oss ut i er ofte veldig krevende, så det har vært en møysommelig prosess med castingen. Deltakerne må være modige, litt gale og ikke minst; ordentlige vinnerskaller. Og der har vi truffet blink!

Har de overrasket eller imponert deg på noe vis, i så fall hvordan?

– Alle fire har imponert, egentlig! De har stolt blindt på at vi vet hva vi driver med når vi tar dem med ut i verden for å oppsøke nokså rare miljøer og sporter. Og det gjør vi ikke, hehe! For et mot. Alle sportene har jo krevd mye av samtlige, så det er en rimelig rå og uredd gjeng.

Hva er den mest krevende øvelsen du har testet i årets sesong?

– Hmm, alle har jo vært krevende på sitt vis. Osteløpet i England var nok den skumleste, med tanke på skaderisikoen man utsetter seg for. Issvømminga var den definitivt mest smertefulle. Halvmaraton i ørken var mest slitsomt og utmattende!

Det tror jeg på! Vi hører at det blant annet er osteløp, issvømming, ørkenløp og jetsprint som står på agendaen i år. Noe av det er selvforklarende, men hva er osteløp og jetsprint?

– Osteløp er en gammel, britisk tradisjon der de rett og slett kaster en rund ost utfor en stupbratt gressbakke, også er det om å gjøre å ta den igjen. Jepp, så dumt er det faktisk. Jetsprint er en spektakulær motorsport de holder på med i New Zealand, der man kjører racerbåter gjennom trange kanaler og øyer gravd ut på et jorde. Båtene går i 130 km/t og folk krasjer hele tiden. Rimelig psycho, det og!

Hva er den morsomste øvelsen du har testet i årets sesong?

– Jeg må nok si at New Zealand og jetsprint boatracing var det aller morsomste. Å få sitte bak rattet på en ekte racerboat med 1000 hk og kjøre i 100 km/t var en helt spinnvill opplevelse!

Og er det noe av det dere har testet, som du – eller de andre har synes var ekkelt eller spesielt utfordrende av en eller annen grunn? Eventuelt hvorfor?

– Hahaha, absolutt alle sportene var utfordrende! Osteløpet på grunn av faren for beinbrudd. Issvømming på grunn av den bitende kulda. Ørkenløpet på grunn av den stekende heten – og jetsprint på grunn av den sinnssyke farten!

Hvilke høydepunkter fra forrige sesong husker du best?

– Den ko-ko middelaldersporten jeg spilte med Herman Flesvig kommer jeg aldri til å glemme. Det var jo fullstendig galskap og det er jo smått utrolig at Herman og jeg kom fra det uten varige mén.

Hva blir årets høydepunkter for din del?

– Det er så mange høydepunkter at jeg ikke vet hvor jeg skal begynne, hehe! Helt objektivt, så klart. Nei, men fra spøk til revolver: alle sportene er spesielle og dramatiske på sin måte, så her er det bare å spenne seg fast og sette av fredagskveldene fremover!

Jeg skal montere setebelter i sofaen, haha! Men vi må huske våre faste spørsmål også. Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Jeg er ingen bokorm, så her har jeg ikke mange alternativer. Bøker er ingen stor hobby, såpass ærlig må jeg være. Men jeg tror jeg leste en bok som het «How to Sell anything to anyone» en gang, den husker jeg at jeg likte godt.

Hva gjør deg lykkelig?

– Happy wife, happy life.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Drar på blåtur med gamlegutta!

Er det noe du angrer på?

– Angrer aldri. Men lærer ofte noe nytt!

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Drømmen er vel å kunne fly. Og mer relevant i disse dager: stoppe tiden.

Hvem var din barndomshelt?

– 100 prosent Bjørn Dæhlie.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– At det skal lønne seg å jobbe hardt.

Hvem vil du stå fast i heisen med?

– Tror jeg kunne hørt på litt livsvisdom fra Sir David Attenborough i noen timer.

