– Det er ikke fritt for at det har kommet en del avbestillinger, forståelig nok. Vi begynner å merke panikken der ute, sier Henning Stordal.

Han er daglig leder for Oslo kongressenter Folkets hus, konferansestedet som blant annet eies av LO, ved Youngstorget i Oslo. De er Oslos største regne konferansesenter, og rammes nå hardt av korona-avlysninger.

Rundt 20 prosent av kundene i tida framover har allerede avlyst. Og det er gjerne de største, så dekningen faller kraftig. Nå ligger det an til litt over halvt belegg.

– Det vil bli ganske brutalt for oss hvis det fortsetter på denne måten. Det vil jo det, sier Stordal til Dagsavisen.

– Folkets hus skal overleve

Det er ingen landsmøter eller store arrangementer i fagbevegelsen som er avlyst, men kongresser, konferanser om miljø og sikkerhet er blant annet avlyst.

– Det er stort sett de største som går ut først, det er jo naturlig, sier Stordal.

Kongressenteret har så langt ikke permittert ansatte

– Hvor alvorlig er situasjonen?

– Oslo Kongressenter Folkets Hus skal overleve. Vi skal stå imot om det må stå tomt her i perioder. Men det vil kunne bli veldig tøft for oss. Det vil det for alle.

– Det er en litt ubeskrivelig situasjon, sier han.

Vasker kaffeknappen

Enn så lenge går i hvert fall livet videre på Folkets Hus. Men helt som normalt er det ikke. De har lagt om rutinene knallhardt. Alle mulige overflater som folk berører vaskes langt oftere enn vanlig. Både dørhåndtak, toaletter, trykk-knapper for kaffedrikker og liknende punkter gås over så mye som mulig.

– Vi gjør det vi kan. Da er det litt mindre viktig at det ikke er støvfnugg i et hjørne. Det viktigste er at overflatene, og det vi berører, er tatt en ekstra runde på, sier han.

Andre sliter

Mange andre av Oslos hoteller og møtelokaler sliter også kraftig. Choice-hotellkjeden har allerede sendt ut permitteringsvarsler, men har ikke sagt hvor eller hvilke hoteller som rammes hardest.

– Dette har et omfang jeg aldri har opplevd tidligere, sa Choice-direktør Torgeir Silseth til Dagens Næringsliv i går.

Han tror at all oversjøisk turisttrafikk i sommer blir sterkt begrenset.

På Oslo Spektrum, som er Oslos største innendørsscene, er allerede Bryan Adams-konserten som skulle vært i kveld avlyst.