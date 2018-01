Oslo

Det nye biblioteket har interiør som en eventyrskog, og brukernes behov som ledestjerne.

Seksjonsleder for Deichman Stovner, Eli Sætre Follerås, kan endelig ønske lokalbefolkningen i den minoritestrike bydelen velkommen til et bibliotek Norge aldri har sett maken til.

– Vi har utformet disse lokalene i tett samarbeid med folkene som bor her. Nå gleder vi oss til å se hvordan de finner seg til rette og hva de vil fylle biblioteket med, sier Follerås i en pressemelding.

Fremtidens bibliotek

Ideen bak Deichman Stovner er det de ansatte kaller «det sosiale biblioteket». Her skal folk i alle aldre komme sammen for å lese, skape, lære, diskutere og oppleve. Bibliotekrommet er spesiallaget for enkelt å kunne tilpasses hva enn brukerne måtte ønske å bruke det til.

– Dette er fremtiden for alle Deichman-bibliotekene, og forhåpentligvis også for resten av landets folkebibliotek. Folks behov endrer seg stadig hurtigere. Vår oppgave er å skape rom for kunnskap, refleksjon og deltagelse i en omskiftelig verden, sier Oslos nye biblioteksjef, Knut Skansen.

– Stovner-biblioteket er et ledd i en større satsing for å fornye og bygge ut bibliotekstjenestene i Oslo. Biblioteket er viktig for enkeltmennesker og for samfunnet, stedet der vi alle er velkomne og der vi alle hører hjemme. Og der du kan komme akkurat som du er, også når det er kvart på elleve på en søndag kveld, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap), som åpnet biblioteket.

Der menneskene er

Fra 1980 til 2017 var biblioteket på Stovner henvist til en bortgjemt parkeringskjeller.

– Lokalene var gammeldagse, slitne og delt opp i små rom som skapte avstand mellom folk, sier Follerås.

Nå har interiørarkitekt Aat Vos og designfirmaet Artisan Tech skapt et eventyrlig og fleksibelt bibliotekrom på over 1.100 kvadratmeter i Stovner senter.

– Senteret er denne bydelens hjerte, og biblioteket skal være der menneskene er, sier Skansen.

Meråpent

Det nye Deichman Stovner er også et meråpent bibliotek. Brukere som har oppgradert bibliotekkortet sitt til nøkkelkort, har tilgang til lokalene fra klokka 07 til 23 hver eneste dag, hele året.

Fra før er bibliotekene på Bjerke, Bøler, Furuset, Lambertseter, Majorstuen, Røa og Tøyen meråpne, og senere i februar står Oppsal for tur. Innen det nye hovedbiblioteket åpner i Bjørvika i 2020, vil det alle Deichmans bibliotek være meråpne.

Kulturetaten i Oslo kommune har fagansvaret for kunst og kultur i kommunene, og har ansvaret for å tilrettelegge for et bredt kulturtilbud. Oslo byarkiv, museer, kunstsamlinger, kulturhistoriskeeiendommer, byomfattende arrangement, musikk- og kulturskolen, økonomitilskudd til kunst og kulturtiltak, ferieleire, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkliv er endel av etatens portefølje.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Fra 1. Januar 2018 ble Deichman en ny etat for bibliotek i Oslo kommune.

Begge etatene er underlagt Byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet (KIF).