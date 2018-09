Lektor mener Thorkildsen-varsel er ledd i maktkamp

Oslo

Det er overfor Klassekampen at Malkenes, som i vår ble et kjent navn da han sa ifra om hvor vanskelig det kan være å ytre seg kritisk om skoleledelsen, kommer med sine uttalelser.

– Dette er det foreløpige høydepunktet i en lang maktkamp mellom politisk ledelse og direktørene i Utdanningsetaten, mener Malkenes, som tidligere jobbet ved Ulsrud videregående skole.

Tirsdag avslørte Aftenposten innholdet i et varsel fra flere anonyme toppledere i Utdanningsetaten i Oslo, der Thorkildsen kritiseres for lederstil og oppførsel overfor ansatte.

Malkenes mener at varselet, der Thorkildsens oppførsel beskrives som krenkende, skremmende, fiendtlig og ydmykende, i virkeligheten skyldes at etaten nekter å gjennomføre den nye politikken til det rødgrønne byrådet. Høyre satt med byrådsmakten i Oslo fra 1997 til 2015.

Les også: Rå maktkamp i Oslo-skolen: Søgnen trolig allerede på vei ut

– Savnet lagarbeid

Thorkildsen selv skrev i en epost til NTB onsdag at hun har opplevd det vanskelig å samarbeide med Utdanningsetaten.

– Når politiske føringer er gitt og beslutninger er tatt, har jeg savnet samarbeidsvilje og lagarbeid for å få dette gjennomført etter intensjonen. Dessverre har vi opplevd for mange eksempler på det motsatte og det er problematisk for videre utvikling for Oslo-skolen, skriver hun.

Byråden vil ikke kommentere kritikken konkret, fordi varselet først skal håndteres av kommunens varslingsråd.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

Solberg uenig

Høyres gruppeleder i bystyret Eirik Lae Solberg er ikke enig i at varselet er del av en maktkamp, forteller han til Aftenposten. Han ber kommunen ta varselet like alvorlig som ethvert annet varsel, og oppfordrer samtidig byrådsleder Raymond Johansen (Ap) selv til å komme på banen.

– Dette varselet kan ikke behandles av varslingsrådet, som består av de øverste administrative lederne i kommunen. De settes i en umulig situasjon hvis de skal behandle et varsel fra ansatte i kommunen som er rettet mot en av varslingsrådets overordnede, sier Solberg til avisen.

Les også: Thorkildsen: Vanskelig å samarbeide med Utdanningsetaten i flere år

Rødt støtter Høyre

Varslingsrådet består av to faste kommunaldirektører og en tredje direktør fra det berørte fagområdet – i dette tilfellet kommunaldirektør Bente Fagerli fra byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap. Thorkildsen er Fagerlis direkte overordnede, skriver Aftenposten.

Også Eivor Evenrud i Rødt, som presiserer at hun ikke selv har sett varselet, mener varslingsrådet bør tre til side.

– Det er såpass spesielt at en byråd varsles om, at jeg mener varslingsrådet og den ordningen kommunen har i dag, ikke bør brukes på vanlig måte, sier Evenrud. (NTB)

Les portrett: Simon Malkenes sykmeldt: – Det ble helt blankt i hodet! (Dagsavisen+)