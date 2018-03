Kollen knuste Vålerenga

Oslo

Hvis det skal kåres en vinner mellom skifest i Holmenkollen og serieåpning i fotball, kommer vintersporten best ut.

Fotballstarten

På skiskytingen i Holmenkollen sist helg ble det solgt 26500 billetter, 2500 flere enn i fjor.

Vålerenga solgte 6063 billetter til sin åpningskamp på Intility Arena, inkludert sesongkort.

– Vi er strålende fornøyd. Vi satte ny publikumsrekord for verdenscup i skiskyting i Holmenkollen, sier kommunikasjonssjef i Holmenkollen Skifestival A/S, Emilie Nordskar til Dagsavisen.

Flest på langrenn

Selskapet har ansvaret begge verdenscuphelgene, først i langrenn og hopp, deretter skiskyting.

På langrenn og hopp var det totalt 35.000 som løste billett, mens man anslår at 80.000 mennesker var ute i skogen og fulgte femmila.

– Den store forskjellen på de to arrangementene er jo at all skiskyting skjer innenfor billettert område. Langs femmilsløypa kan folk ferdes fritt, sier hun.

Evaluering av kaoset

Og det ble også det store temaet etterpå etter kaoset som oppsto lørdag kveld.

I går var det møte hos idrettsbyråd Rina Mariann Hansen for å se på hva som må bedres neste år. Også Ruter var representert på møtet

Da t-banen måtte stoppes, brøt logistikken nærmest sammen.

– Da man måtte ta strømmen til t-banen, hadde man ikke en god nok plan B, sier idrettsbyråd Hansen til Dagsavisen.

Ingen konklusjoner

Noen tiltak er ikke bestemt ennå, men ufordringen er klar: – Vi trenger bedre kontroll på menneskemengdene der oppe, sier Rina Mariann Hansen.

Arrangøren får inn rapporter fra de frivillige i april, etter det skal man meisle ut konkrete tiltak.

– Et bilde av publikum er også at skiskyting samler et mer voksent og internasjonalt publikum, også flere fra utenfor Osloområdet, sier Emilie Nordskar.

Fotballsvikt

Fotballen opplevde rekordlave publikumstall for åpningsrundene. Fredag spilles årets første landskamp på Ullevaal stadion. Til den kampen var det i går formiddag solgt omlag 5000 billetter.

Vålerenga hadde i fjor et snitt på 11.139 tilskuere på sine seks hjemmekamper på deres nye hjemmebane. De håper å komme dit når snøen har smeltet.