«DigiHelsestasjon» får nå 15 millioner kroner av digitaliseringsministeren – et prosjekt som kan spare samfunnet for over 800 millioner kroner over ti år. Prosjektet ledes av Oslo kommune i samarbeid med Direktoratet for eHelse, og skal prøves ut i Oslo, Bergen, Stavanger og Haugesund.

– Formålet med prosjektet er å gjøre helsestasjonen mere tilgjengelig, og skal være et supplement til de gode tjenestene som er der allerede, sier prosjektleder Arne Norrud.

Det er Direktoratet for eHelse som leder prosjektet i samarbeid med Oslo kommune.

For å kommunisere med jordmor, psykolog eller helsesøster må du i dag enten ringe eller møte opp personlig. Noen tilbyr sms eller e-post, men der kan man ikke sende helseopplysninger.

Det skal lages sikre chattefunksjoner, man skal se prøvesvar og vaksiner på nett. Løsningen skal integreres med journalløsningene i kommunene.

Trebarnsfar og statsråd Nikolai Astrup likte løsningen han ble presentert, da han besøkte Grorud helsestasjon fredag.

– Dette er et eksempel på et prosjekt som gir stor gevinst i begge ender. For brukere og helsestasjonen vil det gjøre hverdagen enklere, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup til Dagsavisen.

I år har regjeringen fordelt 124 millioner kroner til 13 ulike digitaliseringsprosjekter gjennom Medfinansieringsordningen.

– I dag sendes det ut innkallinger og brev til brukerne på papir. I den nye løsningen skal dette gå digitalt og det sparer helsetjenesten for nesten 40 millioner kroner i året bare i redusert porto, sier Astrup.

Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som har valgt ut prosjektene.

Positive

Maren Ekeland Østerhus fødte lille Oda for seks uker siden, og ser fram til flere løsninger på Helse Norge -appen.

– Dette er jeg kjempepositiv for. Og det er på høy tid at Helse-Norge digitaliseres. jeg synes også det er veldig bra at dette kommer på den samme plattformen som de andre digitale helsetjenestene. For oss brukere er det viktig at vi har ett sted å gå inn på, og ikke flere avhengige av hvilke tjenester vi skal benytte oss av, sier Maren Ekeland Østerhus til Dagsavisen, men lille Oda sover fornøyd på armen.

Lykkelig uvitende om hvilken digital tid hun vil vokse opp i.

Kajsa Liljefors venter sitt femte barn i august, og ser fram til å kunne benytte seg av de nye tjenestene.

– Med fire barn hjemme og ett i magen, er jeg opptatt av effektivisering. Jeg håper og tror at dette vil gi bedre tid til pasientene, sier Kajsa Liljefors til Dagsavisen.

