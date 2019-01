Av Kristian Skårdalsmo

– Retten har i kjennelse av i dag kommet til at vilkårene for forføyning ikke er til stede. Retten kom til at departementet har tolket loven riktig, skriver Oslo byfogdembete i en kommentar i forbindelse med mandagens kjennelse.

Det var NRK som først omtalte kjennelsen.

Dyrevernsorganisasjonen NOAH tok Klima- og miljødepartementet til retten på grunn av vedtaket om å felle ulv innenfor ulvesonen. Slettås-flokken befinner seg innenfor sonen, og NOAH mener vedtaket om å felle dyrene er ugyldig.

NOAH ba samtidig byfogden i Oslo om å sette foten ned for ytterligere jakt i ulvesonen inntil domstolen har vurdert om vedtaket er gyldig. Det var dette byfogden avviste mandag.

Første gang i ulvesonen

To ulver i Slettås-flokken ble felt 1. januar, samme dag som jakta startet. Det er usikkert om det er flere ulver i flokken, men jakta kan bli tatt opp igjen om det blir oppdaget spor.

Vedtaket fra 17. desember innebærer at norske myndigheter for første gang har tillatt jakt innenfor ulvesonen. Begrunnelsen var at Slettås-flokken var belastende å leve med for folk i området, og hensikten med å skyte flokken er å dempe konflikten rundt ulv.

Samtidig sa miljøminister Ola Elvestuen (V) nei til å skyte to andre flokker innenfor ulvesonen, nemlig Mangen i Akershus/Hedmark og Hobøl i Østfold. Rovviltnemndene ville at de to flokkene skulle tas ut.

Videre rettslige skritt

NOAH-leder Siri Martinsen er skuffet, men ikke overrasket over mandagens kjennelse.

– Siden alfaparet allerede var skutt før rettsmøtet, var det ventet at vi ikke fikk midlertidig forføyning, sier hun.

– Det er likevel skuffende at retten har vært såpass summarisk i sin behandling av både Grunnloven og Bernkonvensjonen som viktige tolkningselementer for Naturmangfoldloven. NOAH mener det er svært viktig å gå videre rettslig med dette, uttaler Martinsen.

Statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet sier til Nationen at han tar kjennelsen til etterretning.

– Vedtaket står fast, og vi avventer videre behandling, sier Hamar.

Omstridt

Norsk ulvepolitikk vekker sterke følelser, og tirsdag er det nok en demonstrasjon med fakkeltog i Oslo sentrum mot rovdyrpolitikken.

– Regjeringen overkjører rovviltnemndene og følger ikke opp Stortingets vedtak om bestandsmål. Nå er det nok! heter det i invitasjonen fra Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, som krever at det skytes mer ulv.

Rovdyrpolitikken splitter også regjeringen, og Frps rovdyrpolitiske talsmann på Stortinget, Terje Halleland, reagerte sterkt på at hans egen regjering ikke legger opp til å skyte flere ulver.

Det gjør også nestleder Anders Kiær i Trøndelag Høyre, som frykter partiet vil tape oppslutning i distriktene med dagens politikk. Men statsminister Erna Solberg avviser kritikken fra partifellen.

– Denne regjeringen skyter ulv. Ingen har skutt så mye ulv som denne regjeringen, sier hun til VG.