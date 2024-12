Bortesterke KFUM Oslo avsluttet med seier – endte på øvre halvdel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed endte «Kåffa» på øvre tabellhalvdel i debutsesongen i Eliteserien. Laget fortsatte også å imponere på bortebane. 24 av lagets 37 poeng ble erobret på fremmed gress.

HamKam ville plassert seg foran KFUM med seier søndag, men greide ikke å gi hjemmefansen særlig å glede seg over i årets siste kamp.

Gjestene tok ledelsen vel midtveis i første omgang da HamKam-kaptein Fredrik Sjølstad leverte en svært dårlig klarering av et frispark fra Johannes Hummelvoll Nuñez. Ballen gikk rett til Simen Hestnes, som skjøt den i mål i hjørnet.

Det var spilt bare et par minutter av den andre omgangen da Håkon Hoseth doblet ledelsen. Haitam Aleesami slo et perfekt innlegg mot lengste stolpe, og der stupte Hoseth fram og nikket ballen inn.

Rett etter burde det vært 3-0 da Obilor Okeke ble spilt helt alene gjennom, men skuddet ble for svakt, og keeper Marcus Sandberg reddet.

Veien tilbake i kampen ble veldig lang for HamKam da Luc Mares ble utvist i det 55. minutt. Som bakerste forsvarer spente han bein på Okeke, som allerede hadde danset forbi to motspillere på et raid.

Sjekk Dagsavisens Kåffa-børs for kampen mot HamKam her (+)

---

Kampfakta

Fotball, Eliteserien menn

HamKam – KFUM Oslo 0-2 (0-1)

Briskeby, 2508 tilskuere

Mål: 0-1 Simen Hestnes (24), 0-2 Håkon Hoseth (48).

Dommer: Sivert Amland.

Gult kort: Fredrik Sjølstad, Tore Sørås, Pål Alexander Kirkevold, Brynjar Ingi Bjarnason, HamKam.

Rødt kort: Luc Mares (55), HamKam.

Lagene:

HamKam (3-2-3-2): Marcus Sandberg – Luc Mares, Fredrik Sjølstad (Olav Mengshoel fra 83.), Brynjar Ingi Bjarnason – Vidar Ari Jónsson (John Olav Norheim fra 60.), Vegard Kongsro – Gard Simenstad, Tore Sørås, Kristian Onsrud (Markus Johnsgård fra 60.) – Henrik Udahl (Pål Alexander Kirkevold fra 60.), Mohamed Ofkir (Arne Ødegård fra 76.).

KFUM Oslo (3-4-2-1): William Da Rocha – Shola Akinyemi (Jonas Hjorth fra 88.), Momodou Lion Njie, Haitam Aleesami – Håkon Hoseth (Amin Nouri fra 71.), Simen Hestnes, Sverre Sandal, David Hickson (Mathias Tønnessen fra 72.) – Moussa Njie (Mame Mor Ndiaye fra 71.), Obilor Okeke (Teodor Berg Haltvik fra 83.) – Johannes Hummelvoll Nuñez.

---