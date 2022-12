Andre klubber frir til Skeid-kapteinen: – Et vanskelig valg

25-åringens avtale med Skeid går snart ut. Klubben ønsker Berglie med videre, men beslutningen hans lar foreløpig vente på seg.

– Jeg har spurt Skeid om litt mer tid før jeg tar en avgjørelse, så vi er blitt enige om å avvente litt med forhandlinger. Vi tar nok en prat på nyåret, opplyser Berglie til Dagsavisen.

Les alt om Skeid her!

Nye beilere er én av grunnene til at han ønsker mer tid.

– Det er noen klubber som har tatt kontakt. Jeg vil være helt sikker før jeg tar en avgjørelse. Det må eventuelt være et steg opp om det skal være aktuelt (å flytte på seg), for det hadde jo vært veldig moro å bygge videre på det vi har gjort i Skeid de siste årene også, forklarer midtstopperen.

Han ønsker ikke å røpe mye om interessen, annet enn at det er snakk om norske klubber – og at han sportslig sett har muligheten til å ta et steg opp hvis han ønsker det.

– Valget mitt er like vanskelig nå som i fjor. Så min neste kontrakt blir nok mer langvarig enn bare ett år, røper Berglie.

25-åringen spilte for øvrig 28 kamper for Skeid i seriespillet i 1. divisjon 2022. Berglie og Skeid berget plassen på nivå to gjennom kvalifiseringsspill, der Arendal ble slått 8-1 sammenlagt.

Skeid-trener Gard Holme har foreløpig ikke besvart Dagsavisens henvendelse i saken.

[ Skeid-kapteinen: – Utelukker ikke andre muligheter (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen