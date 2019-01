Folkehelsepris til biblioteket på Tøyen

Oslo folkehelsepris går hvert år til en offentlig virksomhet eller frivillig organisasjon som har gjort en «bemerkelsesverdig» innsats for å fremme folkehelsen i Oslo.

Deichman Tøyen og Deichman Biblo Tøyen ble i dag tildelt prisen for 2019. I begrunnelsen heter det:

«Gjennom å tenke nyskapende og fremtidsrettet, har vinneren klart å skape inkluderende møteplasser som bidrar til å fremme sosial inkludering, kunnskap og livskvalitet i befolkningen. Møteplassene har imponerende besøkstall og har lykkes med å engasjere og møte befolkningens ønsker og behov på tvers av ulik bakgrunn.»

Temaet for året folkehelsepris var «Folkehelsearbeid der folk lever sine liv – Trivsel og trygghet i nærmiljøet».

Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for eldre, helse og arbeid, var tilstede under seremonien i Oslo rådhus. Hun trekker fram bibliotekets arbeid med sosial inkludering.

– En by med mindre forskjeller er en bedre by å bo i for alle. God folkehelse er grunnleggende for byrådet - det skal være helse i alt vi gjør. Derfor er det perfekt at vinneren nettopp involverer befolkningen, tilrettelegger for deltakelse og aktivitet, og jobber for å skape en opplevelse av mestring, tilhørighet, fellesskap og trygghet. Og som ansvarlig for mangfoldsområdet er jeg glad for at biblioteket er særlig opptatt av sosial inkludering og mangfold.

I begrunnelsen vises det til at «aktivitetene på Deichman Tøyen og Deichman Biblo Tøyen gjerne springer ut fra lokale initiativ, og drives i stor grad av frivillige entusiaster» og at «vinneren viser bredden og mulighetene som et bibliotek har - fra tradisjonelle bibliotekstjenester til et lokale som brukes til kurs, foredrag og som sosial møteplass».

De andre nominerte til årets pris var Voksenenga nærmiljøhage og Bydelsmødre.