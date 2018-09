Fikk illebefinnende i fart - krasjet i bygning

Oslo

Meldingen om ulykken kom søndag like før klokka 13. Ulykken skjedde i krysset mellom Pilestredet og St. Olavs gate på Ring 1.

Passasjerene forklarte senere søndag til politiet at sjåføren av bilen fikk et illebefinnende, og at passasjeren ved siden av grep tak i rattet og styrte bilen inn i bygningen for å unngå å treffe andre biler og fotgjengere, skriver Aftenposten.

De tre i bilen var et foreldrepar og en tenåringsdatter, alle fra Australia.

Bilen fikk store materielle skader, men de tre i bilen slapp fra ulykken uten alvorlige skader. Sjåføren og en passasjer er lettere skadd, mens tenåringsdatteren er uskadd.

En av de skadde satt fastklemt, men ble etter hvert frigjort og alle de tre i bilen ble kjørt til sykehus.

Politiets innsatsleder Svend Bjelland opplyser til Aftenposten at bilen kom ut av tunnelen og stoppet for rødt lys før den kjørte ut i krysset og inn i bygningen.

Pilestredet ble stengt en kort periode som følge av ulykken.

(NTB)