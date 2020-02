Tidligere direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune, Astrid Søgnen, opprettet ikke et nytt Samarbeidsforum for Dekomp-ordningen. Ifølge henne skulle oppgavene ivaretas av et eksisterende samarbeidsorgan. Det ble ikke gjort, hevder flere kilder overfor Dagsavisen. Foto: Mimsy Møller