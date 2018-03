Elendig VIF-start i sluttspillet: 0-2 i kamper

Oslo

Av Geir Andreassen

Det ble riktignok en mye jevnere kamp i Furuset Forum enn på Lillehammer torsdag (7-2).

Vertene gikk opp i ledelsen drøye ti minutter ut i 1. periode ved Filip Gunnarsson. Torsdag fikk Roy Johansens gutter smake på effektivt overtallsspill. En ny utvisning ble effektivt utnyttet av Lillehammers Nick Dineen til 1-1 lørdag kveld.

Med rundt tre og ett halvt minutt igjen av kampen måtte dommerne stoppe klokka å ta en tur i boksen for å studere video. Der ble det klart at pucken hadde vært i mål etter 56.06. Joachim Arnestad var siste Lillehammer-spiller på pucken, men videoen viste at det var Filip Gunnarsson som så vidt hadde hatt pucken over egen mållinje.

Det ble mange og lange diskusjoner rundt dette, men avgjørelsen var tatt. Ny seier til Lillehammer som har hatt et godt tak på Vålerenga i hele vinter.

Men også skuddstatistikken viste at dette var en jevnere kamp enn sist: 25-24 til VIF (6-9, 8-7 og 11-8).

Nå trenger VIF en kraftig opptur og litt marginer med i den tredje kampen mandag kveld. (NTB)

KAMPFAKTA

Vålerenga – Lillehammer 1-2 (1-1, 0-0, 0-1)

sammenlagt 0-2.

Furuset Forum: 970 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (11.03) Filip Gunnarsson (Talak Lyngset, Fabian Gunnarsson), 1-1 (13.59) Nick Dineen (Brendan Ellis, Joey Benik).

2. periode: Ingen.

3. periode: 1-2 (56.06) Joakim Arnestad (Ellis, Brett Cameron).

Dommere: Roy Stian Hansen, Storhamar og Christian Persson, Ski.

Utvisninger: Vålerenga 3 x 2 min. og 1 x 5 min. (matchstraff), Lillehammer 4 x 2 min.

Gjenstående kamper: 5/3, 7/3, 9/3, ev. 11/3, 13/3.

Øvrige kvartfinaler lørdag:

Lørenskog – Storhamar 1-9 (0-3, 0-4, 1-2), sammenlagt 0-2

Manglerud Star – Sparta 2-3 e.f. (0-0, 0-2, 2-0, 0-1), sammenlagt 1-1

Stavanger – Frisk Asker 3-2 (1-0, 1-1, 1-1), sammenlagt 1-1